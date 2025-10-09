SVE JE SPREMNO /

Vatreni jurišaju prema Mundijalu! Evo gdje gledati utakmicu istine

Foto: Sime Zelic/pixsell

Ako Hrvatska pobijedi, otići će na 15 bodova i tri kola prije kraja imat će veliku prednost pred Česima

9.10.2025.
7:14
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Pragu igra ključnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Dalićevi izabranici pobjedom bi mogli praktički osigurati plasman na Mundijal, dok bi remi tek neznatno zakomplicirao situaciju.

Ako Hrvatska pobijedi, otići će na 15 bodova i tri kola prije kraja imat će veliku prednost pred Česima, koji bi ostali na 12. Vatreni bi već u nedjelju mogli potvrditi odlazak na SP pobjedom nad Gibraltarom, uz povoljan ishod susreta Češke na Farskim otocima.

Sve o Vatrenima čitajte na portalu Net.hr!

Remi bi ostavio obje reprezentacije poravnate, ali s boljom gol-razlikom i utakmicom više Hrvatska bi i dalje imala sve pod kontrolom.

U slučaju poraza, Vatreni bi sami odlučivali o svojoj sudbini, no tada više ne bi smjeli pogriješiti – ključno bi postalo gostovanje u Crnoj Gori 17. studenoga.

Utakmica protiv Češke počinje u 20:45, a Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić odgovorio na pitanje koji bi savjet dao Daliću za 100. nastup

VatreniGdje GledatičeškaZlatko DalićLuka Modrić
