Turska nogometna reprezentacija je pobjedom 1:2 na teškom, napetom i rizičnom gostovanju u Armeniji otvorila kvalifikacije za Euro 2024. te na vrhu skupine D čekaju dolazak Dalićevih Vatrenih u Bursu.

Turci su se dosta mučili u Erevanu. Pali su u rezultatski zaostatak nakon što je Kabaka pogodio vlastitu mrežu, ali iz ponora su ih isčupali Kokcu u 34. i Akturkoglu u 64. minuti.

'Bit će to drugačija utakmica'

Utakmica Turske i Hrvatske je na rasporedu u utorak s početkom u 20.45, a turski izbornik Stefan Kuntz je prilično optimističan.

''Utakmica s Hrvatskom bit će potpuno drukčija od one s Armenijom. Nećemo biti favoriti, ali naši će navijači biti uz nas, stadion će biti prepun i atmosfera će biti paklena. To će biti naša velika prednost. Kada su emocije uključene u reprezentativne utakmice, izvedba je drugačija. Znam koliko su vatreni navijači Bursaspora. Atmosfera u Bursi uvijek je sjajna i sigurno će biti poticajna za moje igrače. Bit će to drugačija utakmica'', rekao je Kuntz, kojeg će se stariji ljubitelji nogometa sjetiti sa Europskog prvenstva 1996. kada je u dresu Njemačke došao do naslova prvaka.

Vatrene zasigurno čeka težak posao, a danas je izbornik Dalić otkrio kako u Bursu neće putovati ni Marko Livaja ni Bruno Petković koji zbog ozljeda ne mogu pomoći reprezentaciji.