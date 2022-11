Hrvatski napadač Antonio Mirko Čolak posljednjih mjeseci uživa u sjajnoj formi. Iako igra poziciju koja je Hrvatskoj možda i najveći problem, za sada se nije našao na radaru Zlatka Dalića.

Naime, Čolak je sada imenovan najboljim igračem škotskog prvenstva za rujan i listopad. Za dva mjeseca dodjeljivala se jedna nagrada, a naš napadač je u tom periodu za Rangerse odigrao sedam utakmica i postigao isto toliko pobjeda.

Trenutno je na brojci od 11 pogodaka u prvenstvu, čime je najbolji strijelac u Škotskoj.

San mu je predstavljati Hrvatsku na velikom natjecanju

"Zahvaljujem se momčadi i stručnom stožeru koji su mi pomogli da dođem do nagrade. Puno mi to znači i još me više motivira da dam sve od sebe", počeo je Čolak na konferenciji za medije nakon što je primio nagradu pa se osvrnuo na svoj status među Vatrenima.

"Ciljao sam na to da budem u momčadi, a za tjedan dana ćemo saznati idem li na prvenstvo ili ne. Velika je čast biti na širem popisu, a predstavljati svoju državu na velikom natjecanju je jedna od najvećih stvari koje možete napraviti kao nogometaš. To je moj cilj otkad sam dijete. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ja se samo mogu nadati da ću biti dio te ekipe i ispuniti svoj san", zaključio je.

Inače, Čolak je rođen u Ludwigsburgu u Njemačkoj, a svoju karijeru počeo je u Karlsruheru u kojem nije dobio puno prilike, a potom je preselio u Nürnberg. Tamo je redovito igrao za drugu momčad, a nakon posudbe u Lechiju Gdanjsk, seli u Hoffenheim. Tamo nikada nije dobio pravu priliku pa je redom išao na posudbe u Kaiserslautern, Darmstadt, Ingolstadt i Rijeku u kojoj je oživio karijeru. Kasnije ga je Rijeka otkupila te je bio najbolji strijelac lige.

Ubrzo je otišao u PAOK, ali ni tamo nije pokazao sav svoj talent, što je uspio u Malmöu na po sudbi. Od ove je sezone u Rangersima, koji su ga otkupili od grčkog kluba za 2.5 milijuna eura. Do sada je za škotskog velikana odigrao 22 utakmice u svim natjecanjima te je postigao 14 pogodaka i podijelio dvije asistencije.