Hoće li se povijest ponoviti? Fener je ispao od Benfice pa u Zagrebu 'popio' četiri komada

Sudar Dinama i Fenerbahčea, koji je na rasporedu u srijedu na stadionu Maksimir, bit će treći službeni međusobni ogled hrvatskog i turskog velikana.

Dva tima su se prethodno suočila u grupnoj fazi Europske lige u sezoni 2018/19.

Zanimljivo, Fenerbahče je i tada ispao od Benfice u pretkolu Lige prvaka, kao i ove godine, dok je Dinamo u kvalifikacijama "Champions League" zapeo protiv Young Boysa.

Oba kluba su natjecanje nastavila u Europskoj ligi u skupini D.

Na otvaranju natjecanja Dinamo je 20. rujna 2018. u Zagrebu deklasirao Fener sa 4-1. Dva gola za "Modre" je zabio Izet Hajrović (27, 57), a po jednog Ivan Šunjić (16) i Dani Olmo (60), Za goste je zabio Roman Neustadter (47). Osim četiri postignuta pogotka, Dinamo je još dvaput uzdrmao vratnicu.

Nula u uzvratu

Dinamo je tada vodio Nenad Bjelica, a na suprotnoj strani je bio Phillip Cocu. Uzvrat na Sukru Saracoglu stadionu u Istanbulu je završio bez golova.

Dinamo je osvojio skupinu sa 14 bodova, a dalje je prošao i istanbulski klub s osam bodova, dok su ispali Spartak iz Trnave i Anderlecht.

"Plavi" su te sezone nakon 49 godina prezimili u Europi, a europski put su zaključili u osmini finala izgubivši od Benfice. S druge strane Fenerbahče je ispao u 16-ini finala od Zenita.

Dinamo je do sada odigrao 389 europskih utakmica pritom ostvario 160 pobjeda, 83 remija i 146 poraza uz razliku pogodaka 571-504.

Za Fener će susret protiv Dinama biti 291. utakmica u europskim kupovima. "Žuto-plava" momčad je pobijedila i izgubila po 114 puta, dok su 62 susret završila bez pobjednika. Fenerbahče je u europskim natjecanjima zabio 397 puta i primio 412 golova.

