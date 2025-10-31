Prodaja ulaznica za Farske Otoke na Rujevici i Crnu Goru u Podgorici! HNS donio veliku odluku

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se na milimetar do plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se održati iduće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku. “Vatrenima” će u studenome biti dovoljan samo jedan bod iz posljednja dva kvalifikacijska susreta – domaćeg protiv Farskih Otoka 14. studenoga na riječkoj Rujevici, te gostujućeg protiv Crne Gore tri dana kasnije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Hrvatski nogometni savez (HNS) na svojoj web stranici u petak je objavio detalje o prodaji ulaznica za utakmicu u Podgorici. Zbog specifičnih okolnosti i ograničenog broja ulaznica, prodaja će biti omogućena isključivo najvjernijim navijačima iz Programa vjernosti HNS-a te članovima klupskih navijačkih udruga.

Tekstualni prijenos utakmica Hrvatska - Farski Otoci i Crna Gora - Hrvatska možete pratiti na portalu Net.hr.

“Iznimno za ovu utakmicu, ulaznice za navijačku tribinu moći će kupiti samo registrirani navijači s dokazanim dolascima na utakmice reprezentacije u posljednjih pet godina. Putovanje u Crnu Goru bit će organizirano isključivo kroz službene aranžmane”, poručili su iz HNS-a.

Cijena ulaznice za hrvatski navijački sektor iznosi 5 eura, a navijači s najvećim brojem bodova u Programu vjernosti tijekom petka, 31. listopada, dobit će e-mail obavijest s pravom prvokupa.

Ova odluka donesena je kako bi se osigurali maksimalni sigurnosni uvjeti i snažna podrška reprezentaciji u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo u skupini L.

