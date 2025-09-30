DISKRIMINATORNI POVICI /

HNS kažnjen zbog ponašanja navijača: Na Gibraltaru zatvoren dio tribine, ali ima rješenja

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Tu je i novčana kzna od 41,5 tisuća franaka

30.9.2025.
12:43
HNS je kažnjen s 30 tisuća švicarskih franaka od FIFA-e zbog diskriminatornog ponašanja dijela navijača na utakmici Hrvatska - Crna Gora koja je 8. rujna odigrana u Zagrebu.

Osim novčane kazne, HNS će morati zatvoriti najmanje 15 posto tribine za sljedeću utakmicu s Gibraltarom u Varaždinu, pri čemu se zatvaranje prvenstveno mora provesti na tribinama iza golova. "Alternativno, tih 15 posto moguće je popuniti posebnim grupama te će Hrvatski nogometni savez od Fife zatražiti dopuštenje da taj dio tribine popuni djecom do 14 godina iz nogometnih škola Varaždinske županije", stoji na stranicama HNS-a. 

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr. 

HNS je kažnjen i za neprimjereno ponašanje dijela navijača (korištenje pirotehnike) na istoj utakmici te je dužan platiti novčanu kaznu u iznosu od 11.500 švicarskih franaka.

HnsHrvatska Nogometna Reprezentacija
