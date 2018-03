DINAMO JE PREDSTAVIO NOVOG TRENERA: Nikola Jurčević objasnio što ga je dovelo na klupu kluba njegove mladosti

U ponedjeljak nešto iza podneva stigla je potvrda informacije da Nikola Jurčević preuzima mjesto trenera nogometne momčadi Dinama. Službeno predstavljanje zakazano je bilo za utorak u 13:30 sati i Jurčević je tijekom konferencije za medije objasnio svoje motive povratka u Maksimir.

13:55 – Paralele u odnosu na prethodni dolazak u Dinamo prije 15 godina, bilo je posljednje pitanje koje je Jurčeviću postavljeno:

“Druga su vremena, tada sam bio klinac, možda i najmlađi trener u Dinamu. Mnogo se toga promijenilo i u klubu i u nogometu, primjerice u opširnosti stručnog stožera, ali i u samoj igri. Ono što je bitno je da se ovdje ne osjećam strano.”



13:53 – “Znam da je letvica visoko, znam da su zahtjevi uz pobjeđivanje i lijepa igra i afirmacija mladih igrača. Sve ću pokušati da to napravim. Znam da je klub ambiciozan i zahtjevan, vidjet ćemo u ljetnom razdoblju što smo ostvarili. Očekujem da izgledamo bolje u odnosu na ove utakmice koje su se izgubile, premda je tu bilo nesretnih okolnosti i moglo je i to drugačije završiti.”

“Slaven i ja nismo pratili konkretno niti jednog igrača dok smo bili u West Hamu. U varijanti u kojoj se West Ham nalazio za takvo što nije bilo mogućnosti.”

13:51 – “Mene su trenirali svi najcjenjeniji hrvatski treneri. Zebec, Blažević, Ivić, Barić, Šušak… svi oni koji kotiraju kao legende. Sigurno da je to utjecalo na moje razmišljanje.”

13:50 – Što može Jurčević donijeti i što s eksponatima poput Ante Ćorića, bilo je jedno od pitanja?

“Ovo je uvodna konferencija za medije. Naravno da mogu reći kakav ja Dinamo želim, atraktivan, brz i efikasan, no za to treba vremena. Mi se okrećemo prvoj utakmici. Naravno da ću igračima predstaviti način na koji želim da igramo, no ulaženje u neke dubine sad… Bit ću potpuno iskren i tako i komunicirati s igračima. Imamo mlade igrače koji su zanimljivi stranom tržištu, no naglasit ću da mene samo zanima ono što se o njima priča i pokažu na terenu. Nema garancije da će netko biti u prvom sastavu, a netko na klupi. Osnovna mi je stvar napraviti momčadski duh kroz koji će svi igrati za momčad neovisno o minutaži. Želim maksimum od svih i da to što se o njima priča opravdaju na terenu.”

13:43 – Čuo sam se sa Slavenom, reagirao je fantastično i s mnogo razumijevanja. Rekao mi je da prihvatim izazov i rekao bih da je sretan zbog mene. Naš je odnos iznimno kvalitetan. Sada nam se putevi razilaze, meni je sad u glavi samo Dinamo za čije ambicije želim napraviti sve. Ovime se vraćam na scenu kao prvi trener.”

Trzavice na relaciji navijači – klub Jurčević je ovako objasnio:

“Želim dobro popunjem Maksimir, to je moja želja. Da navijači bodre momčad, s njima smo sigurno mnogo jači. Ostale stvari koje se tiču sukoba, to ne mogu komentirati jer mi je cilj baviti se isključivo trenerskim poslom. Ono što nije u mojoj domeni je ono s čime se ne mogu baviti.”

13:40 – “Iako sam godinama bio vani nisam izgubio vezu s Hrvatskom i pratio sam hrvatski nogomet. Nisam pao s Marsa i svjestan sam razlika u odnosu na ono što sam dosad radio s ovime. Moja intimna želja je bila da samostalno radim, ali moram reći da je moja suradnja sa Slavenom, o kojem mogu reći samo najbolje, bila izvrsna. Posao samostalnog trenera je ono što sam želio.”

“Treba psihološki podići igrače. Oni nisu zaboravili igrati. Okrećemo se ciljevima, osvajanju prvenstva i Kupa, a u ljetnim mjesecima ćemo vidjeti koje ćemo pozicije pojačati. Sustav igre nije presudan, presudna je reakcija igrača. Problem imamo s gledateljima i ja ih sve pozivam da se vrate na Maksimir, pomognu igračima, meni i klubu.”

13:38 – Godinama sam bio u timu Slavena Bilića, važan dio tog tima, no, naravno, Slavenova je bila zadnja. Sada kompletnu odgovornost preuzimam ja, a ekipa koju ovdje pronalazim vrlo je kvalitetna. Vjerujem da ćemo oformiti snažan stožer.”

13:35 – “Poseban trenutak, zahvaljujem klubu na povjerenju i bivšem treneru koji je napravio dobar posao. Stigao sam da ispunim ciljeve Dinama, pun sam elana i želje da to napravim”, započeo je Jurčević.

“Povratak kući za mene je poseban trenutak. Ovo je klub moje mladosti i želim ovdje uspjeti.”

“Onog trenutka kad me je Dinamo pozvao znao sam da je to trenutak koji se ne propušta. Vjerujem da ću napraviti posao koji se od mene očekuje.”

13:30 – Jurčević je ugovor potpisao do 30. lipnja 2019. godine.

Ulogu trenera kluba u kojem je počeo i profesionalne igračku karijeru Jurčević je obnašao već ranije i to od lipnja 2003. do kolovoza 2004. godine. U tom je razdoblju s Dinamom osvojio Hrvatski kup i Superkup.

POTVRĐENO: Nikola Jurčević je novi trener Dinama! Vraća se kući nakon 14 godina

Posljednji mu je posao bio onaj pomoćnog trenera u engleskom prvoligašu West Ham Unitedu uz Slavena Bilića kojeg je pratio i u stručnom stožeru hrvatske nogometne reprezentacije od 2006. do 2012. godine, a čija je podrška bio i u moskovskom Lokomotivu odnosno istanbulskom Beşiktaşu.