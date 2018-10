PITANJE DOBILO ODRJEŠIT ODGOVOR: Tudor se očitovao na upit je li bio kandidat za klupu Rijeke

Tudor se spominjao kao jedan od kandidata za klupu Rijeke

Priličnu je buru podigao odlazak Matjaža Keka s klupe Rijekine momčadi na kojoj je sjedio pet i pol godina. Navijači se nisu nadali takvom raspletu, pokušali su ga i odgovoriti od odluke koju je donio nakon poraza momčadi od Gorice.

Njegovim odlaskom otvorilo se mjesto trenera u momčadi koja je u sezoni 2016/17 osvojila dvostruku krunu, a koja je trenutačno, nakon deset odigranih kola, na petom mjestu ljestvice nacionalnog prvenstva s deset bodova manjka u odnosu na vodeći Dinamo. Nagađalo se tko bi mogao preuzeti momčad koja u šest posljednjih kola nikoga nije svladala, nabacivalo se s imenima prije no što će stići potvrda da je Igor Bišćan Kekov nasljednik.

Novinarska patka

Među imenima koja su se navodila u tom kontekstu bilo je i ono Igora Tudora, splitskog stručnjaka koji je nedavno trebao preuzeti Hajduk da bi u teško shvatljivom igrokazu ostao bez te pozicije. Ipak, on sam priznaje u razgovoru za Dalmatinski portal da se između njega i Rijeke ništa nije događalo.

“Nitko me iz NK Rijeka nije nazvao, niti bi me ta opcija zanimala. To je novinarska patka koju je netko lansirao iz svojih interesa, a naši superprofesionalni portali su to bez ikakve provjere prenijeli”, kazao je Tudor odbacivši naklapanja.