BJELICA KOMENTIRAO OPTUŽBE NA RAČUN DINAMOVA IGRAČA: ‘Reagirat ćemo ako bude potrebno’

Strateg Modrih otkrio je što misli o optužbama na račun njegova igrača

Danas nas u sklopu 24. kola HNL-a od 17:30 očekuje sudar Dinama i Rijeke na Maksimiru. Riječani u Zagreb dolaze u dobroj atmosferi jer su zadnje četiri utakmice upisali tri pobjede i remi, dok su igrači Dinama vjerojatno u mislima već Lisabonu gdje za četiri dana love plasman u četvrtfinale Europa lige protiv Benfice.

Konkurira za momčad

Bit će to dvoboj prve i druge momčadi HNL-a. Dinamo je prvi s 58 bodova, a Rijeka druga s 44. Zanimljivo, Dinamo pod Bjelicom još nije slavio protiv Rijeke. U dva susreta ima remi i poraz. Ipak, u Maksimiru poseban fokus ovih dana ide na Iyayia Atiemwena koji je navodno fizički napao djevojku. Novinare je zanimalo hoće li se taj događaj odraziti i na njegov status u momčadi, kod trenera Bjelice?

“Naravno, kao čovjek i kao trener osuđujem svaki oblik nasilja, tako razmišlja i klub, nije sporno, reagirat ćemo ako bude potrebno. Međutim, ja s Atiemwenom još nisam razgovarao, kad sam ga vidio u petak, ništa se o tome još nije znalo ni pročulo, vidjet ćemo kako će se to rasplesti. Jasno da se mora čuti i druga strana, polako. Što se pak tiče utakmice s Rijekom, u ovom trenutku on konkurira za momčad, jasno, promjene su uvijek moguće, ovisno o tome u kakvom će stanju on biti i hoće li se još nešto dogoditi u toj priči”, rekao je Bjelica.