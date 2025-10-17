još jedan u nizu /

Hakiran privatan profil Luke Modrića: Objave koje su se pojavile zabrinule fanove!

Hakiran privatan profil Luke Modrića: Objave koje su se pojavile zabrinule fanove!
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Objave s Modrićevog profila izazvale su lavinu komentara i zabrinutosti među navijačima diljem svijeta

17.10.2025.
21:43
Sportski.net
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Na društvenoj mreži X (bivši Twitter) dogodila se prava zbrka kada su se na profilu Luka Modrića pojavile neobične objave koje su mnogi odmah protumačili kao  rezultat hakiranja.

Sve je počelo 14. listopada kada je na njegovom profilu osvanula objava u kojoj se navodi da pokreće suradnju s digitalnom platformom Trendex, te da planira lansirati “digitalnu karticu ili token za obožavatelje”. U poruci se čak pitalo fanove na kojoj bi se blockchain mreži projekt trebao temeljiti, uz spominjanje platforme Solana.

Hakiran privatan profil Luke Modrića: Objave koje su se pojavile zabrinule fanove!
Foto: Screenshoot/x

Uslijedile su još dvije objave 15. i 16. listopada, u kojima je navedeno da Modrić lansira 'službenu limitiranu digitalnu karticu' koja bi fanovima omogućila pristup ekskluzivnim sadržajima, događajima i nagradama. Međutim, ubrzo je postalo jasno da nešto nije u redu – korisnici su primijetili da se radi o sumnjivim objavama koje nisu u Modrićevom stilu, niti su potvrđene od strane njegovog tima.

 

 

Platforma Trendex, koja se spominjala u objavama, koristi blockchain tehnologiju i omogućuje navijačima kupnju, prodaju i trgovinu digitalnim tokenima povezanima s poznatim sportašima. Iako na prvi pogled djeluje legitimno, ispostavilo se da je stranica lažna, a koristi se u marketinške svrhe – uz pomoć AI generiranih videozapisa u kojima se prikazuju poznate sportske zvijezde poput Karima Benzeme i Rudyja Goberta bez njihovog stvarnog sudjelovanja.

Objave s Modrićevog profila izazvale su lavinu komentara i zabrinutosti među navijačima diljem svijeta. Ubrzo nakon incidenta, objave su nestale, što je dodatno potvrdilo sumnju da je Modrićev profil hakiran.

Za sada, Modrić se nije službeno oglasio oko toga.

