Splitski Hajduk pojačao je svoju ekipu ovoga ljeta i s velikim ambicijama ulazi u novu sezonu.

Bijeli su ovoga ljeta u svoje redove doveli mađarskog reprezentativca Gerga Lovrencsicsa, slovenskog napadača Jana Mlakara i sjajnog hrvatskog veznjaka Filipa Krovinovića te su u svojim redovima uspjeli zadržati dvije najveće zvijezde, napadača Marka Livaju i vratara Lovru Kalinića.

Zbog tih transfera navijači Hajduka su u euforiji i nadaju se kako će ove sezone, nakon dugih 16 godina ponovno osvojiti prvenstvo i prekinuti dominaciju najvećih rivala, zagrebačkog Dinama.

O Hajduku u sljedećoj sezoni razgovarali smo s legendarnim igračem i bivšim trenerom Bijelih Zoranom Vulićem koji nam jer rekao što očekuje od svojeg bivšeg kluba.

"Očekujem puno bolji i kvalitetniji Hajduk nego u prošloj sezoni. Došli su novi igrači, dobili smo dvojicu igrača koji su igrali englesku ligu, to nije mala stvar. Došao je standardni mađarski reprezentativac... Ostali su Kalinić i Livaja i to je veliki plus za Hajduk. Hajduk je u ovom prijelaznom roku napravio jako dobar posao, ali to ništa ne znači ako se ta kvaliteta ne pretoči na terenu. Moraju se uigrati, nije to lagano i ne dolazi preko noći, ali mislim da je Hajduk u dovođenju igrača napravio veliki pomak u odnosu na prijašnje godine", prokomentirao je Vulić.

Bijeli vrebaju priliku

Bivši trener Bijelih potom je rekao kako smatra da će se Hajduk u sljedećoj sezoni boriti za sam vrh HNL-a:

"Gledajte, ne znam kada će se uključiti u borbu za titulu, ako ne sada. Hajduk je napravio konkurentnu momčad, Dinamo je u prednosti zbog uigranosti, što mu je ostala momčad na okupu. Mislim da Hajduk uz Osijek mora vrebati priliku ako Dinamo kiksa ili dugo igra u Europi, da se uključi u borbu za naslov prvaka."

Bod na otvaranju

Hajduk nije idealno započeo novu sezonu u HNL-u, otvorio ju je remijem s Lokomotivom (2:2).

"Sve te prve utakmice su jako neizvjesne, bez obzira protiv koga igrate. Vidjeli smo to i na Dinamu. Mislim da to nije bio stopostotni kiks, ali recimo 50 posto, iako ne smijemo podcijeniti Lokomotivu koja je mlada i poletna momčad s novim trenerom i normalno je kada dođe Hajduk da dajete, ne 100, nego nekad i 110 posto. Ne bih rekao da je to bio značajan kiks, prvenstvo je tek počelo i igrat će se puno kola."

"Hajduk mora sakupljati bodove, ne smiju gubiti utakmice. Bolji je bod nego da su izgubili, prema tome to nije nikakva tragedija. Prvenstvo je tek počelo i Hajduk ima jednu lijepu budućnost. Još jednom govorim, Hajduk se pojačao, ali sve to mora pokazati na terenu", rekao nam je Vulić.

HNL najvažniji

Potom se osvrnuo na nastup Hajduka u Europi, u Konferencijskoj ligi, gdje ga u četvrtak očekuje prvi susret s kazahstanskim Tobolom.

"Mislim da Hajduku treba prioritet biti sve, ali mislim da je prvenstvo najvažnije. Doveli su dobra pojačanja i snažniji su. Europa je dobrodošla, ali mislim da je Hajduku u ovom trenutku važnije prvenstvo važnije, iako Europa donosi pare. Hajduk je napravio dobru momčad i mislim da će ove sezone morati napasti prvo mjesto u HNL-u", smatra Vulić.

'Ovo nije sprint, ovo je maraton'

Za kraj se Vulić osvrnuo na novog trenera Hajduka, koji je klupu preuzeo ovoga ljeta, Šveđanina Jensa Gustafssona.

"Postoji povijest i ona govori da je Hajduk najbolje igrao i osvajao prvenstva s domaćim trenerom, ali na to ne treba tako gledati. Isto kako se Gustafsona ne treba gledati samo kroz utakmicu s Lokomotivom. Ovo nije sprint, ovo je maraton i pustimo čovjeka da radi i napravi jedan dobar 'miks', jednu dobru atmosferu. Meni ne smeta što je stranac, nije važno tko je trener, bitno je da Hajduk igra dobro, da je pri vrhu i da osvaja HNL. Mislim da je vrijeme da se to dogodi."

"Bit će teško jer su tu Dinamo koji ima iza sebe fantastičnu sezonu, Osijek koji radi u tišini, za razliku od Hajduka. Uvijek kada se radi o Hajduku to su nekakve 'bombe', a kada je riječ o Osijeku ili Rijeci, sve se radi u tišini i drugačije. Prema tome, ne smiju se otpisati ni Osijek, ni Rijeka. HNL se digao, popravio se i kvalitetan je, svatko svakoga može pobijediti. Očekuje nas zanimljivo prvenstvo , to neće biti prvenstvo u kojemu će se Dinamo odlijepiti i onda igrati 'laganini'. Bit će neizvjesno prvenstvo, kakvo je bilo prijašnjih godina, nekada davno...", zaključio je Vulić.