Borussia Dortmund - Hajduk

Signul Iduna Park, četvrtfinale Lige prvaka mladih

9-10 (1-1)

Borussia Dortmund: Ostrzinski - Mane, Cisse, Collins, Aning - Brunner, Kamara, Gurpuz, Bamba - Walz, Rijkhoff

Hajduk: Buljan - Đolonga, Arković, Jurić-Petrašilo, Hrgović - Kavelj, Capan - Vrcić, Reić, Brajković - Antunović

Hajduk je prvi zaprijetio već u 3. minuti kada je iz kornera ubacio Capan, a udarac Jurić-Petrašila zaustavio je Ostrzinski. Uzvratili su domaćini preko Kamare u 11. minuti, no Buljan je siguran. Bijeli su blizu vodstva bili u 21. minuti kada je Brajković izveo minijaturu pa pucao s 10-ak metara, ali prohujalo je to pokraj okvira gola. Preuzela je nakon toga Borussia inicijativu, dok su se gosti orijentirali na kontre i polukontre, no pravih prilika nije bilo. Tek vrijedi izdvojiti udarac Vrcića u samoj završnici prvog poluvremena.

Na početku nastavka Borussia je imala inicijativu, a sjajnim reakcijama u obrani Hajduka istaknuo se Arković. On je prvo u 49. minuti sjajno uklizao u šesnaestercu i spriječio obećavajući napad Dortmund, a onda dvije minute kasnije zaustavio i Bambin prodor.

U 65. minuti sjevnula je kontra Hajduka, Brajković je dobio duel s dva igrača Dortmunda, lopta se odbila do Skoke, ispred kojeg uklizava Ostrzinski, ali čisti samo do Vrcića, koji ima prazan gol, ali puno oklijeva, te obrana žuto-crnih na kraju otklanja opasnost. Samo šest minuta kasnije opet je opasno pred golom gostiju, udarac iskosa s desne strane isprobao je Đolonga, no odlazi to pokraj gola. Samo minutu kasnije Hajduk je stigao do vodstva, Brajković je ubacio s desne strane, a glavom je sjajno pogodio Antunović s 11, 12 metara.

U 75. minuti Arković je skrivio jedanaesterac, odgovornost je preuzeo Rijkhoff koji Buljana šalje u jednu, a loptu u drugu stranu za 1-1. Domaćini su u 83. imali priliku za potpuni preokret jer dobili su slobodan udarac na 20-ak metara, no udarac Bambe odlazi iznad gola.

U drugoj minuti sudačke nadoknade zatresao se okvir gola domaćina. Hrgović je oštro ubacio s lijeve strane, a jedan od braniča Dortmunda nespretnim startom pogodio je vlastitu gredu. Bila je to ujedno posljednja prilika na utakmici.

O pobjedniku su odlučivali jedanaesterci, a prvi je tek u devetoj seriji promašio Mane, da bi pobjedu Hajduka potvrdio Kavelj.

Hajduk će u polufinalu igrati protiv Milana, dok će u drugom polufinalu igrati AZ i Sporting.

Final Four Lige prvaka mladih održat će se u Nyonu. Polufinala se igraju 21. travnja, a finale 24. travnja.