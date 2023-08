Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige na Poljudu odigrao 0-0 protiv PAOK-a. Osijek je izgubio u Turskoj 5-1, Rijeka je slavila na Farskim otocima 3-1.

HAJDUK - PAOK

0-0

Hajduk: Lučić, Moufi, Ferro, Šarlija, Melnjak, Krovinović, Sigur, Odjidja, Sahiti, Mlakar, Livaja

PAOK: Kotarski, Kedziora, Troost-Ekong, Koulierakis, Baba, Tsingaras, Filipe Soares, Narey, Konstantelias, A. Živković, Brando

Hajduk je dobro krenuo, Livaja je potegnuo u 8. minuti, ali njegov udarac blokirala je obrana Grka te su domaćini dobili korner. Nakon ubacivanja iz kuta najviši je bio Melnjak čiji udarac brani Kotarski. Sjajnu priliku imali su Bijeli u 11. minuti kada je udarac Mlakara s pet metara završio u vanjskom dijelu mreže. Samo dvije minute kasnije sjajno je 18 metara potegnuo Sigur, ali njegov udarac zaustavila je vratnica. Gosti su prvi put zaprijetili u 18. minuti kada udarac Nareya brani Lučić. U 32. minuti Livaja se probio, čak zaobišao i golmana, no pucao je pokraj gola. I da je zabio, gol ne bi vrijedio zbog zaleđa. U 28. minuti Sahiti je dao dobru loptu u prostor, no prije Livaje do lopte je stigao Kotarski. Samo pet minuta kasnije Livaja se probio, zaobišao i golmana, ali pucao pokraj gola. Da je i zabio, gol ne bi vrijedio zbog zaleđa. Dobru priliku imali su Bijeli u samoj završnici prvog dijela kada je Mlakar lomio čuvara na lijevoj strani kaznenog prostora pa pucao, no blokirala je to obrana.

Odmah na početku drugog poluvremena opet se tresao okvir gola. Livaja je probao iskosa s lijeve strane s 20-ak metara, prebacio je i Kotarskog, no vratnica je opet spasila Grke. U 52. minuti igrači PAOK-a dali su poklon Mlakaru koji je bio u sjajnoj prilici, no udarac glavom s 14 metara išao je u Kotarskog. U 55. minuti opet je u prilici Livaja čiji udarac glavom prolazi pokraj vratnice. Desetak prilika kasnije Odjidja je došao do jedne lopte na rubu šesnaesterca, ali udarac ide ravno u golmana PAOK-a. Bijeli su bili puno bolji u nastavku, u 70. minuti Krovinović se našao u dobroj prilici, ali otišlo je to pokraj gola. Do kraja utakmice vidjeli smo malo dobrog nogometa, pa će odluka pasti za sedam dana u Grčkoj.

Potencijalni protivnika Hajduka u četvrtom pretkolu bit će bolji iz dvoboja Rosenborga i Heartsa, a u prvom njihovom međusobnom dvoboju u Norveškoj su slavili domaćini 2-1 golovima Frederiksena u 15. i Nelsona u 45., dok je za Škote zabio Shankland.

LIVE: ADANA - OSIJEK

5-1

Adana: Karačić - Svensson, Manev, Guler, Rodrigues - Stambouli, Akbaba - Sari, Belhanda, Akintola - Ndiaye

Osijek: Malenica - Gržan, Barešić, Mrkčjan, Drambajev - Nejašmić, Brlek, Jugović - Caktaš, Mierez, Pušić

Za Osijek nije moglo gore početi, već u 3. minuti iz prvog udarca na utakmici s 25 metara pogodio je Svensson. U sedmoj minuti opet je bilo opasno pred golom Osijeka, ovog puta pucao je Sari, ali otišlo je to preko gola. U 16. minuti za hrvatsku momčad nije bilo spasa, nova lijepa akcija domaćina, Sari je ostao sam na desetak metara, prvi pokušaj mu je obranio Malenica, no lopta mu se odbila točno na nogu, a on ovog puta nije pogriješio i bilo je to 2-0 za Adanu. U 27. minuti Turci su tražili jedanaesterac zbog igranja rukom Gržana, no sudac je samo pokazao da se igra dalje. Prvi udarac Osijeka dočekali smo u 38. minuti kada je pucao Drambajev, no nije to bilo opasno po gol Adane. Osijek je sjajnu priliku imao u sudačkoj nadoknadi kada je udarac Miereza glavom otišao pokraj gola. Odgovorila je Adana preko Sarija čiji udarac iskosa s desne strane odlazi pokraj suprotne vratnice.

Krenuo je nastavak prilikom Miereza za Osijek, no u 52. minuti Adana je zabila i treći gol, a strijelac je bio Ndiaye, bivši igrač Gorice. Prevario je Barišića, izbio pred Malenicu pa zabio za 3-0. Osijek je pet minuta kasnije zaprijetio preko Bukvića čiji udarac brani Karačić. Drambajev je u 66. minuti srušio Sarija, a sudac je pokazao na bijelu točku, iako čini se da penala nije bio, no nema VAR-a. Siguran je iz jedanaesterca bio NDiaye. U 73. minuti Osijek je ipak došao do počasnog gola, a strijelac je bio Gržan iz jedanaesterca kojeg je izborio Lovrić. Osijek je u 88. minuti primio i peti gol. Erdogan je primio loptu na lijevoj strani, ušao prema sredini pa pucao s ruba šesnaesterca i neobranjivo pogodio u suprotni gornji kut za 5-1 što je na kraju i bio konačan rezultat.

LIVE: B36 TORSHAVN - RIJEKA

1-3

B36: Lamhauge - Jonsson, Nattestad, Egilsson - Solheim, Przybylski, Nielsen, Johansen, Benjaminsen - Skandari, Agnarsson

Rijeka: Labrović - Veiga, Radeljić, Dilaver, Goda - Hodža, Selahi - Pašalić, Janković, Fruk - Ivanović

B36 je bolje otvorio i već u drugoj minuti Skandari je pogodio okvir gola. Preuzela je nakon toga Rijeka, a u 11. minuti vidjeli smo dva udarca Jankovića, prvi mu je obranio golman, a drugi je otišao preko gola. U 17. minuti Ivanović je lijepo pronašao Pašalića čiji je udarac blokiran u posljednji trenutak. Pašalić opet prijeti osam minuta kasnije kada mu udarac odlazi pokraj vratnice. Rijeka je imala dominaciju, no do vodstva su stigli domaćini, Agnarrson je opalio i prevario Labrovića za vodstvo B36 u 36. minuti. Ipak, Rijeka je brzo uzvratila, u 40. minuti rukom je u šesnaestercu igrao Eglisson, a siguran je s bijele točke bio Janković.

Nije moglo početi u nastavku za Rijeku, Goda je zabio nakon prekida nakon samo tri minute za preokret i vodstvo 2-1. Rijeka je u 67. minuti imala sjajnu priliku Fruka čiji je udarac golman domaćina odbio u gredu. U 79. minuti iz velike daljine pokušao je Pašalić, no otišlo je to preko gola. Rijeka je pobjedu potvrdila u 88. minuti kada je za 3-1 zabio Radeljić koji je ostao nečuvan nakon jednog ubačaja, što je na kraju bio i konačan rezultat. Rijeka je tako napravila veliki korak prema četvrtom pretkolu i dvije utakmice protiv Lillea.

