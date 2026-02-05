FREEMAIL
POLOG ZA BUDUĆNOST /

Hajduk produžio s velikim talentom na još tri godina

Hajduk produžio s velikim talentom na još tri godina
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Osim za Hajduk, Silić je branio i u Lokomotivi, moldovskom Šerifu i Dugopolju

5.2.2026.
16:31
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Hajduk je produžio ugovor s talentiranim vratarom Tonijem Silićem (21) do 2029. Silić je ove sezone, nakon ozljede Ivice Ivušića, postao prvi vratar Hajduka te je osam puta bio među vratnicama.

Ukupno je za Hajduk skupio 13 nastupa, a igra i za mladu reprezentaciju Hrvatske. Osim za Hajduk, Silić je branio i u Lokomotivi, moldovskom Šerifu i Dugopolju.

"Predivan osjećaj, veliki dan za mene i moju obitelj. Htio bih zahvaliti svim ljudima u Klubu, od predsjednika, sportskog direktora do zaposlenika, mojih suigrača i svih trenera koji su sudjelovali u mom putu od početaka. Zaista sam sretan, tu sam već 14 godina, ostvario sam svoje snove i nadam se da će biti još dosta utakmica i dobrih trenutaka", reakao je Silić za službenu stranicu Hajduka prilikom potpisa.

