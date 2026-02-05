Hajduk produžio s velikim talentom na još tri godina

Hajduk je produžio ugovor s talentiranim vratarom Tonijem Silićem (21) do 2029. Silić je ove sezone, nakon ozljede Ivice Ivušića, postao prvi vratar Hajduka te je osam puta bio među vratnicama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ukupno je za Hajduk skupio 13 nastupa, a igra i za mladu reprezentaciju Hrvatske. Osim za Hajduk, Silić je branio i u Lokomotivi, moldovskom Šerifu i Dugopolju.

"Predivan osjećaj, veliki dan za mene i moju obitelj. Htio bih zahvaliti svim ljudima u Klubu, od predsjednika, sportskog direktora do zaposlenika, mojih suigrača i svih trenera koji su sudjelovali u mom putu od početaka. Zaista sam sretan, tu sam već 14 godina, ostvario sam svoje snove i nadam se da će biti još dosta utakmica i dobrih trenutaka", reakao je Silić za službenu stranicu Hajduka prilikom potpisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaklada Marin Čilić dobila nove stipendiste: Ranije je tu čast imala Zrinka Ljutić i brojni drugi