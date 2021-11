Službeno je, Valdas Dambrauskas novi je trener prve momčadi HNK Hajduk. Klub je danas dogovorio suradnju s Dambrauskasom koji je potpisao ugovor do ljeta 2024. godine.

Trener Dambrauskas rođen je u Pakruojisu u Litvi 7. siječnja 1977. godine. Iza sebe ima 14-godišnje iskustvo rada u nogometu koje je započeo u nogometnim Akademijama Fulhama, Manchester Uniteda i Brentforda, a prvi seniorski trenerski angažman dobio je u Kingsbury London Tigersima koje je vodio od 2007. do 2010. godine.

'Nismo ispunili ciljeve'

Litavac je odmah po dolasku i službeno predstavljen na medijskoj konferenciji, a najavili su ga predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

Uvodnu riječ imao je predsjednik kluba.

"Drago mi je da možemo predstaviti trenera Dambrauskasa, ali mi nije drag razlog zbog kojeg ga predstavljamo. Kad klub mijenja trenera usred sezone, nije dobro. Tu smo gdje jesmo, ali prije svega želim zahvaliti Jensu Gustafssonu, mislim da nema osobe u klubu kojoj nije žao što odlazi. Nismo ispunili ciljeve kada su u pitanju bodovi i to je razlog za odlazak. Europu smo uzeli kao dio procesa svih nas, ali ono kasnije, nedostajao mu je rezultat, bodovi, morali smo reagirati jer se Hajduk mora boriti za trofeje. Imali smo ideju da nakon stanke povučemo crtu, ali svi znate kako je to izgledalo zadnje tri-četiri utakmice. Donijeli smo strategiju, što je bila i nacionalna vijest, vjerujem da ćete me pitati neke stvari nakon što vam sportski direktor objasni razloge dolaska novog trenera", rekao je predsjednik.

'Zvao sam Brunu Marića'

Jakobušića su zatim pitali što će napraviti po pitanju suđenja na štetu Hajduka i hoće li ući u tijela HNS-a.

"Moj način rada je malo drugačiji. Sada nema više menadžera i raznih ljudi koji šalju informacije iz kluba kao što ste navikli. Malo smo zatvoreniji. To što nema informacija, ne znači da ne radimo. Rad HNS-a može biti nova tema. Mogu vam reći da sam zvao Brunu Marića i rekao mu da je moj uspjeh što nemam njegov broj, a njegov neuspjeh što sam ga nabavio. Za sada nismo glasni, ali ako se mi zaderemo, čut će se. Činjenica je da nas nema gore. Sigurno ćemo zauzeti stav. Mislim da moramo biti u tijelima HNS-a, ali ne pod svaku cijenu", rekao je predsjednik.

'Privilegija je biti u klubu'

Potom je riječ dobio Dambrauskas koji je s novinarima pričao na engleskom jeziku, ali barem ih je pozdravio na hrvatskom.

"Dobra večer. Veselim se što sam opet u Hrvatskoj, pogotovo u Splitu. Hajduk je jako poznat, ne samo u regiji, već i u Europi i to zbog svoje povijesti i navijača. Privilegija je biti dio ovog kluba i ove obitelji. Odsad je ovo moja obitelj i nastojat ću dati sve od sebe da Hajduk ispuni svoje ciljeve, budućnost. Uvijek nastojim pratiti bivše klubove i ligu. Hajduk je doveo neke nove igrače, neke znam otprije. Nisam nikad trenirao klub koji se nije borio za trofeje, a Hajduk je još u igri za sve trofeje. Kada govorimo o hrvatskom nogometu, znamo što navijači žele - vidjeti i domaće igrače u ekipi. Mogu reći da svaki igrač kod mene ima priliku", rekao je trener.

'Ne obećavam ništa, ali...'

Zatim je poslao vrlo optimističnu poruku koja će jamačno obradovati navijače.

"Volio bih da već protiv Dragovoljca odigramo najbolju utakmicu, ali vidjet ćemo. Sutra imamo prvi trening. Ne želim davati prazna obećanja, ali garantiram vam da ćemo dati sve od sebe. Imat ćemo znanje, energiju i strast kakvu imaju naši navijači. Popravit ćemo Hajduk. Vjerujem da ćemo brzo biti pravi... Ovaj klub zaslužuje biti u Europi. Imamo tri natjecanja i Hajduk mora biti tamo. To je naš zadatak i moramo ga ispuniti. Ne obećavam ništa, ali u budućnosti ćemo vidjeti Hajduk u Ligi prvaka. Ne znam koliko brzo, ali ovdje smo kako bi radili na tome", veli trener.

"Ovo je najveći klub koji može biti u Europi po strasti i imenu, to je Hajduk i zato sam ga odabrao. Ne tražim lagan posao, uspjeh s Hajdukom stvarno znači nešto. Kad imate ovakav izazov, onda morate imati ljude koji vas podržavaju. Vjerujem da ljudi u Hajduku to imaju. Nema puno klubova to danas, mislim da ovdje već u startu imamo dobru situaciju", rekao je novi trener.