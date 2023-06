Norveški nogometaši bili su na sigurnom putu prema prvoj pobjedi u kvalifikacijskoj skupini A za odlazak na Euro 2024., no na kraju je Škotska slavila u gostima, u Oslu, s 2-1.

Norveška je golom Haalanda vodila do 87. minute, ali u završnici su Škoti postigli dva pogotka i time ostali na savršenom omjeru u ovoj skupini. Od početka je Norveška bila bolja, ali vrlo teško su domaći nogometaši dolazili do pravih prilika protiv Škotske koja u uvodne dvije utakmice skupine A nije primila ni jedan pogodak. Čvrsti Škoti su odlično zatvorili Haalanda, ali i kompletni vezni red Norvežana pa je tako napadač Manchester Cityja bio daleko od lopte kroz cijelu utakmicu.

Ipak, Norveška je povela u 61. minuti nakon dosuđenog jedanaesterca, a upravo je Erling Haaland bio strijelac za 1-0. Bio je to njegov 24 nastup u dresu Norveške i već 22 pogodak. Haaland je iz igre izašao u 85. minuti nakon čega je krenuo preokret. Prvo je domaća obrana izuzetno loše reagirala u 87. minuti, a sve je iskoristio Dykes te ugurao loptu u mrežu za 1-1. Dvije minute kasnije Škoti su lijepo kombinirali pred suparničkim vratima, a sve je okončano preciznim udarcem McLeana za preokret i slavlje Škota.

Škotima je ovo bila treća utakmica u skupini i treća pobjeda, dok Norvežani imaju remi i dva poraza.

Tvrda je bila utakmica u Podgorici, u sklopu skupine G, u kojoj su Crna Gora i Mađarska odigrali bez pogodaka. I jedni i drugi trenutačno su na četiri boda, odnosno, dva manje od Srbije koja je lider te skupine.

U drugoj utakmici te skupini Litva i Bugarska odigrali su 1-1. Premda je veliki dio utakmice Bugarska imala igrača više nije to uspjela iskoristiti i upisati premijernu pobjedu. Za obje reprezentacije ovo je prvi osvojeni bod u skupini.

Litva je imala odličan uvod u utakmicu te je povela u 15. minuti kada je strijelac bio Gridvainis. Bio je to ujedno prvi litavski pogodak u aktualnim kvalifikacijama za Euro. No, domaćin se samo dvije minute kasnije našao u problemima jer je isključen Lasickas, a Bugarska je igrača više naplatila do kraja prvog poluvremena. U 27. minuti Petkov je postigao pogodak za 1-1. Unatoč igraču manje u nastavku susreta litavski nogometaši su sačuvali ranije zarađeni bod.

U skupini F Azerbajdžan i Estonija su u Bakuu odigrali bez pobjednika 1-1. Za obje reprezentacije to je bio prvi osvojeni bod u ovim kvalifikacijama, s kojim su i dalje na dnu ljestvice. Gosti su poveli pogotkom Sappinena u 27. minuti, dok je Azerbajdžan izbjegao poraz u 62. minuti kada je Krivocjuk postigao pogodak za 1-1.

U skupini J premijernu pobjedu je ostvario Luksemburg koji je kao domaćin svladao Lihtenštajn 2-0. Prije ovog susreta Luksemburg je imao jedan bod u skupini, a osvojio ga je iznenađujuće na gostovanju kod Slovačke gdje je odigrao 0-0.

Skoro sat vremena je izdržao Lihtenštajn bez primljenog pogotka, no u 59. minuti je Danel Sinani razveselio domaće navijače zabivši gol za 1-0. Pobjednik je i definitivno riješen u završnici kada je Rodrigues u 89. minuti postigao gol za 2-0.

U tri utakmice Lihtenštajn je primio 13 pogodaka, a nije zabio ni jedan.