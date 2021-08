U samoj završnici prijelaznog roka mogao bi se dogoditi još jedan spektakularan transfer, onaj norveškog wunderkinda Erlinga Haalanda (20) iz Borussije Dortmund.

U subotu je engleski The Telegraph objavio da će francuski PSG do kraja prijelaznog roka, koji istječe za nekoliko dana, pokušati mladog dovesti norveškog golgetera Haalanda kao zamjenu za svoju zvijezdu Kyliana Mbappea koji je na korak do transfera u Real Madrid.

Haaland se već neko vrijeme povezuje s transferom u redove europskih velikana, ponajviše s Real Madridom, pa se tim transferom Parižani namjeravaju osvetiti "Kraljevskom klubu.

Borussija je do sada za Haalanda tražila čak 175 milijuna eura, a to bi si PSG s novcem od Mbappeovog transfera (oko 180 milijuna eura) definitivno mogao priuštiti.

Znakovita objava

Nedugo nakon što se pojavila vijest o tom mogućem Haalandovom transferu, mladi Norvežanin je na Instagramu objavio svoju fotografiju iz aviona i napisao: "Imajte lijep dan."

To je bilo sasvim dovoljno za privlačenje velike pažnje i navijači su sada uvjereni da nas do kraja ovog "ludog" prijelaznog roka okčekuje još jedan spektakularan transfer.

Neizbježan transfer

Haaland u svojem ugovoru ima klauzulu po kojoj ga Borussia u ljetnom prijelaznom roku 2022. godine mora prodati ako stigne ponuda od "samo" 75 milijuna i pretpostavlja se će to pokušati iskoristiti gotovo svi europski velikani.

Sada se Parižani nadaju da će preduhitriti sve ostale klubove i uspjeti dovesti norveškog wunderkinda na Park prinčeva.