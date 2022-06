U skupini 4 drugog jakosnog razreda (Lige B) Norveška je na gostovanju pobijedila Švedsku s 2-1 ostvarivši i drugu pobjedu.

Junak norveške pobjede je ponovo bio Erling Haaland koji je zabio oba gola (20-11, 69), čime je stigao do brojke od 18 golova u 19 nastupa za nacionalnu vrstu. Podsjetimo, Norvežani su prije tri dana slavili u Beogradu protiv Srbije s 1-0, a pogodak je također postigao Haaland. Za Šveđane je strijelac bio Anthony Elanga u trećoj minuti nadoknade. A nakon te utakmice Haaland je izašao s teškim optužbama.

Nakon meča Haaland je otkrio da mu je švedski fudbaler srpskih korijena, Alexander Milošević, uputio brutalne prijetnje tokom meča.

"Prvo me je nazvao ku*vom, što ja nisam. Nakon toga mi je rekao da će mi slomiti noge. Minutu kasnije sam postigao gol, to je bio lijep osjećaj, nadam se da neće slomiti svoje noge", rekao je Haaland za norveški TV2.

Milošević je pak negirao optužbe moćnog Norvežanina.

"Nepristojno je pričati o tome što je on rekao jer ja ne govorim i ne razumijem norveški, a nisam siguran razumije li on švedski. Na terenu ne pričam engleski pa me iznenađuje da je rekao stvari koje nisam izgovorio. Ono što se dogodi na terenu, ostaje na terenu. S moje strane nema loših osjećaja. Ako on o tome želi pričati nakon utakmice, to je njegova stvar. Međutim, moram čestitati Norveškoj na pobjedi ", poručio je Milošević.