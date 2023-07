Kao što smo danas već doznali, transfer Joška Gvardiola u Manchester City i dalje nije gotova priča. Mladi hrvatski reprezentativac otišao je na pripreme sa Leipzigom...

Njemački će klub trenirati u kampu u Italiji, a na pripremama je 30 igrača, uključujući i Danija Olma, Xavija Simonsa, te Joška Gvardiola.

Izvor blizak igraču ranije nam je kazao: ''Joško će najvjerojatnije krenuti na pripreme s Leipzigom. Posao se pregovara, još nije ništa dogovoreno. Ne znam otkud to medijima i zašto to pišu, ali nije još gotovo", a to se i dogodilo.

Saga se nastavlja,...

