Realov velikan se razočarao i otišao u mirovinu
Jose Maria Guti, 35-godišnji nekadašnji nogometaš Real Madrida, odlučio je okončati svoju aktivnu igračku karijeru, piše As.
U utorak se Guti sastao s predstavnicima West Hama u Londonu, ali dogovor o suradnji nije postignut. Igrač je razočaran i smatra da je za njega najbolje da objesi 'kopačke o klin'. Guti je bez kluba od 15. studenog prošle godine kada je napustio redove Beşiktaşa. Nakon toga se realnim činilo da će karijeru nastaviti u Aziji. Nekoliko je ponuda bilo na stolu, ali dogovor nije postignut.
http://www.youtube.com/embed/O5bzzMo-9A4
Guti napušta nogomet s 582 odigrane utakmice u nogama (542 za Real i 40 u Beşiktaşu), u kojima je postigao 89 golova (77 u Realu, 12 u Beşiktaşu) . U