Realov velikan se razočarao i otišao u mirovinu

U utorak se Guti sastao s predstavnicima West Hama u Londonu, ali dogovor o suradnji nije postignut. Igrač je razočaran i smatra da je za njega najbolje da objesi 'kopačke o klin'. Guti je bez kluba od 15. studenog prošle godine kada je napustio redove Beşiktaşa. Nakon toga se realnim činilo da će karijeru nastaviti u Aziji. Nekoliko je ponuda bilo na stolu, ali dogovor nije postignut.

http://www.youtube.com/embed/O5bzzMo-9A4 Guti napušta nogomet s 582 odigrane utakmice u nogama (542 za Real i 40 u Beşiktaşu), u kojima je postigao 89 golova (77 u Realu, 12 u Beşiktaşu) . U Kraljevskom klubu debitirao je u prosincu 1995. godine protiv Seville i proveo je ondje 15 sezona. Zanimljivo, As donosi statistički podatak da je usprkos neospornoj igračkoj kvaliteti, tijekom karijere odigrao tek 47% vremena u susretima njegovih momčadi. U Gutijevom životopisu nalazi se pet osvojenih naslova španjolskog prvaka, tri Lige prvaka, dva Internacionalna kupa, četiri Španjolska superkupa i jedan UEFA-in Superkup.