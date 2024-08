Čini se kako Hajdukov dragulj Rokas Pukštas neće biti rekordna prodaja Hajduka. Već nekoliko tjedana piše se o interesu Parme, a sve je manje vremena da se taj transfer i realizira jer prijelazni rok u Serie A završava 30. kolovoza.

LIGA NACIJA: Utakmice hrvatske reprezentacije gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekivalo se da će Pukstaš biti nova rekordna prodaja kluba kojem treba ozbiljna financijske injekcija.

Cifra od 11 milijuna eura stajala je poput kakvog oblačka nad glavama poljudskih šefova, toliko se naime, očekivalo, međutim situacija se promijenila. Hajduk za njega neće dobiti niti sedam, što je milijun manje od njegove službene tržišne vrijednosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

E sad, naravno da svaki klub, pa tako i Hajduk, želi što više zaraditi i izvući u poslu što veću cifru.

No, specifične situacije zahtjevaju i mudre odluke. Hajduku u ovoj situaciji nasušno treba "paprika" kako bi preživjeli, kako ne bi bili "gladni", metaforički rećeno.

"Svi mi mislimo da vrijedimo više ili da neki igrač vrijedi više, ali 5 milijuna za Rokasa je realno. Igrač vrijedi onoliko koliko se za njega ponudi, više-manje, razlike nikad nisu baš tolike", priča nam Zoran Vulić, nekadašnji trener Hajduka u čak pet mandata (dva su bila kratka), bivši igrač kluba, koji nam se maloprije javio s kave u Splitu.

Bio je u društvu, ali za Net.hr izdvojio je trenutak vremena i prokomentirao najnovije informacije glede 19-godišnjeg američkog nogometaša Rokasa Pukštasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tako da to što se očekivalo u nekom trenutku, tih 11 milijuna za malog, meni to nije realno. Hajduku u ovom trenutku treba novac i svaki transfer je pozitivan. Ovo je sigurno plus za Hajduk i ne treba gledati odmah razliku ili pričati o nekakvom transfer debaklu. Naravno da bi mi svi htjeli da Hajduk dobije više, ali dobit će onoliko koliko mali vrijedi, plus - minus, ako me razumijete", objasnio je Zoran Vulić.

Foto: Pixsell

Prema Transfermarktu, Rokas Pukštas vrijedi 8 milijuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pustimo sad to. I u prošlosti smo imali transfera poput Biuka primjerice, ali ne samo njega, bilo ih je. Svaki transfer u ovom trenutku je dobar za Hajduk i triba ga prihvatiti objeručke. Ne vjerujem da će novac od transfera ići za nove igrače, nego za plaće u klubu i neki pogon, ali ne bih htio ulaziti u te teme. Nisam u klubu da znam", zaključio je Zoran Vulić.

POGLEDAJTE VIDEO: Jerko Leko gostovao je u podcastu Net.hr-a. Otkrio je istinu o Veležu i o tome zašto nije postao trener tog mostarskog kluba, pričao je o Dinamu, Rebiću, Kulenoviću, Zlatku Daliću, Mislavu Oršiću... odgovarao je na sva naša pitanja, bez fige u džepu.