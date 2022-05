Velika finalna utakmica Lige prvaka između nogometaša Liverpoola i madridskog Reala nije počela u zakazano vrijeme, od 21 sat, zbog nevjerojatnog kaosa koji je nastao na ulazima u stadion.

Prvotno je početak utakmice pomaknut za 15 minuta zbog kašnjenja autobusa koji je prevozio igrače Liverpoola. Naime, igrači Liverpoola su kasnili za autobusom madridskog Reala oko 20-ak minuta jer se nisu mogli probiti kroz gomilu navijača koji su, pak, čekali na ulaz u stadion.

Brojni engleski mediji su pisali kako ispred stadiona vlada kaotična atmosfera jer je otvoren tek određeni broj ulaza te da brojni navijači Liverpoola ne mogu ući na stadion.

Policija koristila suzavac

Kako je vrijeme odmicalo tako je rasla nervoza na svim stranama. Navijači su krenuli s naguravanjem, tražili su način da što prije uđu na stadion, dok su organi reda upotrebljavali i suzavce kako bi pokušati smiriti situaciju.

Nakon prvotne odgode od 15 minuta, uslijedila je i nova pa je susret počeo s više od pola sata zakašnjenja.

"Noćna mora… strašni redovi samo da bi došli do prve provjere. Svi navijači neće ući na tribine ovom brzinom", rekao je jedan navijač Liverpoola za The Times, a drugi navijač je napisao na Twitteru: "Sredite to, ljudi, ljudi ne ulaze dovoljno brzo. Dugi dugi redovi i manje od sat vremena do početka utakmice. Pogledajte Liverpoolovu stranu stadiona, prazna je jer su svi vani!"

"Ovo je apsolutni užas. Guraju nas od stupa do stupa. Ovdje je sa mnom 82-godišnji svekar.... Jednostavno, ovo je ludo. Stvarno mi je žao, ali tisuće su iza nas", opisao je jedan navijač Liverpoola situaciju prije utakmice.