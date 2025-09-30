Sudac briljirao u tunelu uoči derbija: 'Živim u ovom gradu, nije mi interes ikoga oštetiti'

Prošle subote Željezničar je u derbiju Sarajeva svladao Sarajevo na Grbavici s 2:0 i tako presudio treneru Husrefu Musemiću kojeg je zamijenio Mario Cvitanović.

Joao Erick i Vini Peixoto zabili su za Plave i gurnuli velike rivala bliže dnu. Utakmicu je sudio Nihad Ljajić koji je u tunelu prije utakmice održao vrlo zanimljiv govor igračima pred izlazak na teren što se može čuti u vlogu službenog YouTube kanala Željezničara.

"Trenutak pažnje, želim svima sreću i želim zahvaliti svim igračima iz prošla dva derbija, sve ste ispoštovali što smo se dogovorili u tunelu. Isto očekujem i večeras, nemojte gubiti vrijeme ganjajući mene po terenu. Igrajte dok ne čujte zvižduk, VAR će ispraviti moje greške. Znate da živim i radim u ovom gradu i nije mi u interesu ikoga oštetiti. Neka bolji pobjedi, uživajte u utakmici i sretno", rekao je sudac Ljajić što možete vidjeti u videu ispod od 9:00 do 9:30.

Nakon derbija nije bilo nikakvih repova i očito da su igrači ispoštovali sučeve upute.

