Dinamo je u igračkoj i rezultatskoj krizi u SuperSport HNL-u, to je sad jasno k'o dan. U posljednjih 6 utakmica u prvenstvu zagrebački plavi su slavili tek u jednoj (protiv Šibenika na Šubićevcu 4-0 1. studenog), dok su u njih pet ostali bez pobjede. Od toga, doživjeli su dva poraza, od Osijeka (2-4) na Maksimiru i u nedjelju Hajduka (1-0), te su tri puta remizirali (Istra 1961. 2-2, Gorica 2-2 i Rijeka 0-0). No, više od rezultata zabrinjava to što Dinamo ne stvara šanse u posljednja dva ligaška susreta. Protiv Gorice je napadao, stvarao prilike, ali samo je dva puta zabio...

Problemi s ozljedama

Za Dinamo, kad je nacionalno prvenstvo u pitanju, to su poražavajuće činjenice jer Plavi nisu naviknuli na takvo što. Bez obzira na velike probleme s ozljedama ključnih igrača (Sučić, Ademi, Mišić i Petković), bez obzira na to što trener nije slagao niti s ovom momčadi odradio pripreme. Bjelica je doveden u Dinamo jer se smatralo kako će svojim znanjem, iskustvom i autoritetom podići momčad i usmjeriti je na pobjednički kolosjek, stabilizirati ju.

Naravno da Bjelici svi moraju skinuti kapu zbog osvojenih sedam bodova u Ligi prvaka i zapljeskati mu, zbog pobjeda nad Salzburgom i Slovanom u gostima, te neodlučenog s Monacom na Maksimiru, ali SuperSport HNL važnije je natjecanje od Lige prvaka koje je samo šlag na tortu, bonus, zarada...

'Derbi je bio kaotičan'

Goran Vlaović bivši je nogometaš Dinama, proslavljeni reprezentativac koji je u plavom dresu skupio, prema podacima s interneta, 81 nastup i pritom zabio čak 61 gol, te je dvije godine zaredom - 1993. - 1994. bio i najbolji stijelac prve hrvatske nogometne lige. U kockastom dresu odigrao je 52 utakmice i postigao 15 golova. Razgovarali smo s Goranom Vlaovićem na temu Dinama, derbija, Hajduka, Rijeke, Bjelice i Gattusa...

"Derbi Hajduka i Dinama sam vidio kao jednu kaotičnu utakmicu, ružnu utakmicu u kojoj se Hajduk bolje snašao i pobijedio", kazao nam je u uvodu Goran Vlaović.

Što se događa s Dinamom?

"Događa se to da im nedostaju ključni igrači i to njih čak četvorica, od toga troje u veznoj liniji. Znači, nedostaje im balans sa standardnim i kvalitetnim igračima, to nedostaje i izostaje. Nije jednostavno kad je momčad u takvoj situaciji, bez obzira na kvalitetu i širinu koju imaju. Uz to, nisu svi u formi. Nije to jednostavno za istrpiti, vidimo to i kod jačih momčadi koje zamjene imaju poput Man Cityja i nekih sličnih momčadi. Teško je to zamjeniti, to se vidi u posljednje vrijeme. Stil igre se mijenja kad igraju ključni nogometaši i kad igraju neki drugi. S obzirom na sve to, Dinamo je upao u igračku krizu, u rezultatsku krizu, to se jasno vidi."

Dinamo u posljednje dvije utakmice ne stvara šanse

Kad pogledamo posljednje utakmice u SuperSport HNL-u, priča dalje Goran Vlaović, dva kandidata u borbi za titulu, Dinamo praktički nije napravio niti jednu jedinu šansu. To se dugo nije dogodilo...

"To je u ovom trenutku što najviše treba zabrinjavati, čak i ne rezultati jer rezultati nekad mogu prikriti i pokriti stvari. Puno više zabrinjava igra, odnosno ne stvaranje šansi. Da se razumijemo, niti Hajduk sad ne briljira, ne igraju Splićani sad nešto posebno dobro da bi se stvarala neka euforija, bez obzira koliko ona mora biti jer na kraju krajeva da prvoj su poziciji, imaju sad +7 u odnosu na Dinamo, +3 u odnosu na Rijeku i logično da će biti određene euforije. Prvenstvo je sad već odmaklo na neki način, iako je činjenica da ništa nije gotovo", navodi Goran Vlaović kojeg nije iznenadila odluka Bjelice da stopera od dva metra Dina Perića u posljednjim trenucima susreta stavi u napad u 86. minuti.

"Nije, ne znam zašto i koga bi to eventualno moglo iznenaditi, pogotovo kao što sam rekao, bila je to malo kaotična utakmica. Nije tome samo doprinijelo igrači na terenu već i od samog starta vjetar, bura. Takve utakmice budu dosta komplicirane i teške i s obzirom na rezultat nije me iznenadila ta ideja, mislim da bi se puno trenera odlučilo na takvo što."

Baturini nedostaje svježine

Martinu Baturini u posljednje vrijeme nedostaje svježine. Igrao je puno utakmica, iako ga je Bjelica često mijenjao i čuvao. Nije Martin, najveći Dinamov dragulj, u najboljem momentu i to je za Dinamo "ključna stvar", tvrdi Goran Vlaović.

"Što prije se Martin Baturina mora dovesti u optimalno, ako ne maksimalno stanje", govori Vlaović.

Nedostaje i Bruno Petković.

"Ima jedna druga stvar u svemu tome. Dakle, kad Kulenović igra u ovom trenutku, koji je igrao fantastično u početku sezone i zabijao golove, kad on igra sa saznanjem i on i treneri, pa na neki način i svi igrači da je jedini na dispoziciji u napadu za Dinamo, onda je to totalno drugačije nego kad Dinamo ima napadača. Sad momčad u napadu ima samo jednog napadača i tu je taj jedan problem koji Dinamo ima. Dogodila se ozljeda Brune Petkovića i to se produžilo puno više nego što se željelo i sad je na neki način Kulenović gurnut kao jedini napadač. Od starta mora znati da jednostavno svoje kapacitete treba znati raspodijeliti, jer jednostavno nema drugog. To je psihološki problem, ne samo za njega, nego i za trenera i suigrače."

Bjelici nije lagano, situacija u Dinamu nije lagana, ali Neno je napravio sve što može.

'Bjelica nije imao puno manevarskog prostora u ovoj utakmici'

"Svatko od nas ima neku drugu ideju što bi napravio, ali to ne znači da bi uspjeli i da bi bilo bolje. Mislim da nisam nikad rekao ja bi to ovako ili onako. Prvo, nismo na toj poziciji, na Bjeličinom mjestu i što se toga tiče mislim da Bjelica nije imao puno manevarskog prostora u ovoj utakmici. Ovaj derbi mi nije bila neka utakmica koju bi komentirao kroz neku profinjenu stručnost, Gatusso me nije iznenadio s ničim zapravo nije imao, moje mišljenje, iznenadio Bjelicu. Odabir igrača mu je, manje - više, bio standardan kao i dosad. I jedni i drugi su pokušavali prisiliti jedne druge na pogrešku uslijed vremenskih uvjeta koji su bili s vjetrom dosta komplicirani, Igrao sam pa znam kako je to i mislim da je tu najviše doprinijelo da ta utakmica i ne bude tako dobra. Nadamo se da će neki sljedeći derbiji biti malo više opušteniji, međutim dokle god je ovako napeta i komplicirana situacija, jer Dinamo ganja, a Hajduk je tu u nekoj prednosti bodovnoj, bit će teže doživjeti neki fantastičan derbi."

Niko Sigur je zabio lijepi gol iskoristio jednu situaciju, pogrešku...

"To plus ona jedna Livajina šansa koja je došla tako, rekao bih, bar iz pozicije fotelje, jel', da se lopta čudno odbijala prije toga i kasnije bila upućena Livaji koji je mogao zabiti, je sve što smo u derbiju zapravo i vidjeli što se tiče šansi. Naravno, bilo je svega, borbi, napetosti i agresije, međutim što se tiče neke nogometne ljepote toga nismo baš previše vidjeli."

'Proći u drugu fazu Lige prvaka ili ispasti'

Daleko je još kraj prvenstva i pričati i tome je li Dinamo i dalje u igri za naslov prvaka ili nije je bespredmetno. Naravno da je Dinamo u igri, itekako je, jer 7 bodova minusa nije temperatura za smrzavanje, pogotovo kad je u pitanju Dinamo iako nekako bi, mišljenje je mnogih, za Dinamo bilo bolje što prije zavšriti nastup u Ligi prvaka da se može posvetiti prvenstvu...

"To je delikatna stvar, pitanje, proći u drugu fazu Lige prvaka ili ispasti, ako gledamo trenutku situaciju. Nije lako igrati na tri fronta, pogotovo kad se dogodi ovakva jedna epidemija ozljeda i to glavnih igrača. To je veliki problem i nije lako takve igrače zamijeniti na pozicijama koje nemaju zamišljenih zamjena. To je onda dosta veliki problem i nadamo se da će Dinamo do Nove godine nekako izgurati još s pobjedom protiv Celtica i onda nakon toga će biti sve malo lakše".

Nije tu stao...

'Dinamo može okrenuti situaciju u svoju korist, realno imaju najbolju momčad'

"U ovoj situaciji naslov prvaka za Dinamo je daleko, ali nije još ni malo sve gotovo, Dinamo može okrenuti situaciju u svoju korist. Dinamo realno ima najbolju momčad, najdužu klupu, najširiji izbor igrača, ali isto tako vidjeli smo da to ništa ne mora značiti kad se dogode ovakve povrede. Dinamo igra Ligu prvaka i utakmice elitnog natjecanja su Dinamu uzele danak. Trebat će to sve malo bolje posložiti. Vjerojatno će u zimskom prijelaznom roku biti određenih korekcija na pozicijama koje su problematične pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju, vrlo je zanimljivo".

Vlaović je otkrio koje su to pozicije koje pod hitno trebaju korekciju, prema njemu...

"To je vrlo jasno. To su tri pozicije - zadnji vezni, lijevi bek i napadač. Tu se Dinamo mora pojačati".

Goran Vlaović igrao je onaj povijesni derbi kad je u pitanju zbir ukupnih golova na jednoj utakmici. osam. Taj je susret odigran u Superkupu prvog kolovoza 1993., a završio je remijem 4-4. Za Dinamo su tada zabijali Igor Cvitanović, Josip Gašpar i dvaput Goran Vlaović dok je za Hajduk također dva gola zabio Ivica Mornar, a po jedan su dodali Nenad Pralija i Dean Računica. To je utakmica Dinama i Hajduka s najviše postignutih golova.

'Rijeku ne treba podcijeniti'

"Sjećam se te utakmice kroz maglu, davno je to bilo", sa smiješkom je rekao Goran Vlaović...

"Bio je to Superkup, početak prvenstva, igralo se u Zagrebu, ali nažalost ako se ne varam, što nije pametno sad spominjati, ali s obzirom na rezultat iz prve utakmice u Splitu 0-0 ili 1-1, ako se ne varam, Hajduk je osvojio trofej. Takve utakmice svi vole, osim trenera naravno, trenerima to nije baš drago. Teško da će se takva utakmica u prvenstvu ponoviti, ali nikad se ne zna. Nogomet nas često iznenadi, pa se ne bi začudio da se takvo što dogodti u nekim sljedećim derbijima."

Rijeku ne treba podcijeniti. Ne gubi, imaju čvrstu obranu...

"Naravno da ne treba, bodovno su to gdje jesu, vrlo su blizu Hajduku. Rijeka ne gubi utakmice i prati ih malo, neću reći sreća, ali to je sreća koju su oni isprovocirali s pristupom. Čvrsti su, kompaktni u svakoj utakmici, primaju najmanje golova i to s velikom i uvjerljivom razlikom u odnosu na ostale i to su određene karakteristike koje se ne smije ignorirati", zaključio je Goran Vlaović.

