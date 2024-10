Gorana Vlaovića šokirala je potresna vijest o iznenadnoj smrti Tončija Gabrića. Vlaović i Gabrić bili su suigrači u reprezentaciji Hrvatske. Tonči je bio u rosteru Hrvatske na Euru 1996. u Engleskoj.

"Ajme majko, ne mogu vjerovati. Auuu", rekao nam je potreseni Goran Vlaović...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Šokantno i neočekivano u svakom slučaju. Nije bilo nikakvih naznaka niti najava da bi se takvo što moglo dogoditi. Šokiran sam. Ovim putem izražavam sućut obitelji, njegovoj osobno kao i čitavoj hrvatskoj nogometnoj zajednici koja će sigurno žaliti. Svi žalimo, ovo je veliki gubitak" kratko nam je kazao Goran Vlaović.

U 63. godini preminuo je Tonči Gabrić, nekadašnji vratar splitskog Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije. Rođeni Splićanin je profesionalnu karijeru počeo u Solinu. Potom je preselio u zenički Čelik, a prvi put je stao na vrata Hajduka tijekom 1987. i 1988. godine. U drugom navratu je za Hajduk branio od 1994. do 1999. godine kada je i okončao nogometnu karijeru. Između dva boravka u Hajduku još je bio član Rijeke, PAOK-a i Pazinke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za hrvatsku reprezentaciju je skupio devet nastupa, a branio je i na povijesnoj prvoj reprezentativnoj utakmici, ogledu u Zagrebu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Dugo vremena je bio prva rezerva Dražena Ladića u hrvatskoj reprezentaciji. Jedno vrijeme je radio i kao trener vratara u Hajduku.

"Kažu u kući se to dogodilo jutros. Ne znam, šokiran sam i ja. Ne mogu vjerovati. On je bio poseban, uzdanica u Ligi prvaka. Odmah nam je donio dvostruku krunu u prvenstvu. To sve govori o njemu. Bio je poseban. Ne bih više ništa govorio, teško mi je", rekao je za Net.hr Ivan Katalinić, koji nam je i potvrdio smrt Tončija Gabrića. Više o tome čitajte - OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL-ovci naletjeli na pravu facu Hajduka na utakmici godine za sve navijače Bilih

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa