Nikad se nije, pa barem mi to ne pamtimo, toliko pompozno najavljivao neki sustav igre, kao ovih dana taj famozni 3-5-2 u nogometnoj reprezentaciji Hrvatske.

Plan B

Na kraju je prvo testiranje ove B varijante Zlatka Dalića protiv Slovenije završilo remijem 1-1. Inače, 4-2-3-1 će biti i dalje primarni sustav naše nogometne reprezentacije. No, izbornik želi imati i jedan jak plan B. Ovaj sustav igre želi Dalić testirati zbog budućih susreta s jačim suparnicima...

Sve je, dakle, danas funkcioniralo u Dubaiju do 91. minute (Kramarić iskoristio pogrešku Davida Brekala na asistenciju Duje Ćaleta Cara za 1-0 u 39.), kad je visoki veznjak CSKA iz Moskve Jaka Bijol (29., 192 cm) bio i najviši u skoku i glavom moćno zakucao loptu iza crte. Bila je to, isto tako, prva utakmica Hrvatske u 2022. godini, nakon mjeseci pauze, a u utorak na istom stadionu igraju s Bugarskom (17.00 po našem vremenu, 19.00 po lokalnom).

'Slovenci su bili praktički nemoćni da nam zaprijete sve do pred kraj'

Za komentar utakmice zamolili smo proslavljenog brončanog Vatrenog, nekadašnjeg sjajnog hrvatskog napadača Gorana Vlaovića.

"Ovo možda i najbolje pokazuje koliko je nogomet nevjerojatan. Hrvatska je protiv Slovenije bila puno bolja, trebala je dobiti ne s jednim nego s više golova razlike u mreži naših zapadnih susjeda. Slovenci su bili praktički nemoćni da nam zaprijete sve do pred kraj, kad su u dva navrata imali dvije situacije. Jednu su i iskoristili i s ove utakmice idu neporaženi, iako su izgledali kao da nemaju praktički nikakve šanse i da su neka vrsta topovske hrane hrvatskim napadačima. Međutim, nažalost, to se nije dogodilo", kazao nam je u najavi nekadašnji napadač.

Da, Slovenci su zabili ni krivi, ni dužni...

'Imali su dvije dobre situacije Slovenci, ali iz jedne su zabili'

"Gledaj, oni igraju i zabijaju onoliko koliko mogu i onoliko koliko smo im mi, zapravo, u ovoj utakmici mi dali. Ne može se njima spriječiti ili ne dozvoliti mogućnost da i s ovakvom igrom, jednim dobrim skokom i ubacivanjem, odnosno jednom dobrom situacijom, u ovom slučaju su imali dvije, da na kraju ne odigraju neriješeno. Kažem, to je nogomet, jako često puno slabije momčadi mogu puno češće posebno u nogometu, u odnosu na ostale sportove, mogu ostvariti pozitivan rezultat. Da, upravo je to ta specifičnost ove igre", priča nam Vlaović koji je dao svoje mišljenje o 3-5-2 sustavu...

"Mislim da sustav tu nema puno veze s onim što se događalo na terenu. Bilo bi jednako s bilo kojim drugim sustavom. Jer, Hrvatska je bila nadmoćnija, imala je kvalitetnije igrače, bilo je jasno da ćemo držati loptu, držali bi ju i u bilo kojem sustavu. Sustav možemo komentirati, ja ga mogu komentirati na način da je to jedan pomodni pokušaj, test zapravo... Jer, činjenica je da puno klubova pokušava igrati na ovakav način jer je to moderno", bez pardona nam govori Goran Vlaović koji je uvijek bio u komentiranju nekako svoj, drugačiji od drugih. On nikad neće dati nekakav politički korektan odgovor ili izjavu zamotanu u celofan jer se ona neće možda nekom svidjeti onakva kakva je, odnosno neće se nekom svidjeti istina. Poznavajući njega, radije onda neće ni komentirati ništa...

'Trend je u klubovima pojavljivanje 3-5-2 sustava igre'

"Govorim za generalno pojavljivanje igre u tom sustavu u raznim klubovima i kod raznih trenera, mislim da je to neki trend. Što se tiče izbornika Zlatka Dalića, činjenica jest da dosta igrača u reprezentaciji igra upravo u jednom takvom sustavu. Mislim da ga nije loše isprobati i imati tu mogućnost za igru. No, ono što ja ne volim kod tog sustava jest situacija kad treneri to stavljaju na silu i stoji na poziciji zapravo bočnim. Vrlo bitni su, dakle, tu bočni igrači odnosno ta pozicija, jer vrlo brzo to može postati sustav 5-3-2, a ne 3-5-2, a onda 5-3-2 nam donosi takvu vrstu sustava koja je izrazito defanzivna i to ne priliči našoj reprezentaciji".

Vlaović nam naglašava i kako on definitivno ne bi isticao nikog pojedinačno u 3-5-2 sustavu kao sustavu, nego da može pričati o igračima kao takvim.

"Ponavljam, izbornik je taj koji određuje, koji mora probati, isprobati razne varijante jer on zbog toga i jest izbornik na kraju krajeva. Isto tako, ovo je sad prilika za uigravanje, jer Hrvatska ne mora igrati nikakve kvalifikacije, pa se ima vremena i mogućnosti za to. Apsolutno je legitimno za izbornika da pokušava isprobati igrače i sustave za nadolazeće bitne utakmice i nadolazeće SP krajem godine u zimskom periodu".

'Mene osobno je pozitivno iznenadio Pongračić'

Joško Gvardiol je bilo sigurno možda ime za najviše nekako istaknuti u ovoj utakmici, ostali su bili, govori nam Goran Vlaović, na vrlo dobroj razini. No, jedan igrač ga je protiv Slovenije posebno iznenadio...

"Mene osobno je pozitivno iznenadio Pongračić kojeg nisam imao prilike baš previše gledati. Dobro je da imamo, s obzirom da su i Vida i Lovren nekakvi naši standardni reprezentativni stoperi koji su u malo poodmaklim sportskim godinama, da se tako nekako izrazim. Lovren ima i neku ozljedu, poznata nam je i situacija s Rusijom, pitanje je kakvo će uopće biti i njegovo stanje. Vida ionako igra u klubu u kojem, ne mogu kazati da sam vidio te utakmice, ali je klub kojem, ruku na srce, i nije da nešto ide i da ostvaruju rezultate. Znači, forma klupska mu nije na zavidnoj razini i situacija im je klupska komplicirana. Zato je jako dobro imati te mlade snage na stoperskim pozicijama, pošto već godinama imamo vrhunske stopere. Drago mi je što se pojavio još jedan kao što je Pongračić", zaključio je Goran Vlaović.