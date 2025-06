Istra predstavila novog trenera, riječ je o dobro poznatom HNL imenu

Goran Tomić novi je trener Istre! Odmah nakon što je Gonzalo Garcia službeno predstavljen kao novi trener Hajduka, Istra je predstavila svog novog trenera.

Riječ je o dobro poznatom HNL licu, Goranu Tomiću. "Sa zadovoljstvom pozdravljamo novog glavnog trenera Istre 1961 - gospodina Gorana Tomića! Trener Tomić preuzima klupu zeleno žutih do lipnja 2027. godine, zajedno sa svojim stožerom, a seniorsku će momčad povesti na pripremama 28. lipnja", napisao je pulski klub na svojim društvenim mrežama.

Sa zadovoljstvom pozdravljamo novog glavnog trenera Istre 1961 - gospodina Gorana Tomića! 🔰



Trener Tomić preuzima klupu zeleno žutih do lipnja 2027. godine, zajedno sa svojim stožerom, a seniorsku će momčad povesti na pripremama 28. lipnja.



👇🏼💭😊 pic.twitter.com/NU9kg0OjWQ — NK Istra 1961 (@NKIstra1961) June 13, 2025

Tomić je u siječnju napustio Al-Bataeh. U HNL-u je vodio Šibenik, Lokomotivu i Rijeku, a već je sjedio i na klupi Istre na 18 utakmica u prvom dijelu sezone 2016./17.

<iframe id="sofa-standings-embed-48-61243" src="https://widgets.sofascore.com/embed/tournament/48/season/61243/standings/HNL?widgetTitle=HNL&showCompetitionLogo=true" style=height:723px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

POGLEDAJTE VIDEO: Samir Toplak za RTL Danas komentirao Bobanov remont Dinama i špekulacije oko Petkovića