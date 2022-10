Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić pokazao je svoju veličinu i obazrivost prema običnom, malom čovjeku, prema navijačima. Kapetan Vatrenih je u Varšavi oduševio španjolske novinare i poljske obožavatelje Reala, a o svemu sad piše poznata španjolska Marca.

Dakle, prvaka Europe Real večeras tamo od 21 sat u četvrtom kolu skupine Lige prvaka dočekuje ukrajinski prognanik Šahtar, a Real je dan ranije došao u glavni grad Poljske. Kao i svugdje u svijetu, najveći klub dočekalo je mnoštvo deliričnih obožavatelja, koje su od igrača Reala morali razdvajati ogradama i policajcima.

To se odvijalo jučer ujutro ispred hotela u centru Varšave. Igrači Reala su ispred fanova koji su ih oduševljeno pozdravljali prolazili šutke, gledajući u pod. Svi su napravili to osim Luke Modrića. Za razliku od suigrača, on je skrenuo s rute prema vratima hotela te došao do navijača i potpisao im se na dresove.

"Hrvat je jedini pristupio fanovima i potpisao nekaima dresove. ostali su prošli pokraj navijača koji su ih tražili potpis", stoji u tekstu Marce.

"Ova gesta pokazuje zašto je Modrić legenda. Hrvat je jedini po izlasku iz klupskog busa prišao navijačima te s njima proveo vrijeme i dao im autograme", zaključuje Marca.

Navečer, po povratku s treninga, Realov bus opet su pred hotelom dočekali brojni navijači. Pozdravljali su sve igrače kako su izlazili i skandirali im imena, ali najveće ovacije dobio je Modrić. Kakav gospodin! Legenda je Lukica.