Nogometaši Hajduka osvojili su tri boda na startu nove sezone HNL-a, pred više od 30.000 gledatelja na Poljudu Splićani su nadjačali Slaven Belupo s 2-1 (2-1).

Svi su pogoci postignuti u prvom poluvremenu. Golove su za Hajduk dali Marko Livaja iz jedanaesterca u 18. minuti te novo pojačanje Abdoulie Sanyang u 37. minuti, dok je na drugoj strani jedino poentirao Matej Šakota u nadoknadi prvog poluvremena.

Trenber Hajduka Gennaro Gattuso nakon susreta je podijelio svoje dojmove.

"U ovoj utakmici sve smo mi napravili. Vodili smo 2:0, primili smo gol, nakon toga smo bili prestrašeni. U drugom dijelu nismo puno toga napravili. Uputili smo dva udarca prema vratima, ali momčad mi se svidjela. Nakon primljenog pogotka očekivao sam bolju reakciju. Malo smo više patili, bilo je grešaka, ali idemo dalje. Osvojili smo tri boda, mislim da smo na dobrom putu", rekao je pa u nastavku odgovorio na pitanje zbog čega se njegova ekipa uplašila:

"Kada obrana ne izađe visoko onda se to dogodi. Trebali su izaći 20 metara naprijed. Nije to stvar Perišića, Rakitića, Livaje. To je stvar mentaliteta. Moramo biti hrabriji. Iako, kada se pogleda realno Slaven Belupo nam nije šutirao u drugom poluvremenu. "

Potom se osvrnuo na pitanje napadača, za kojeg mnogi smatraju da je potreban ovoj ekipi Hajduka.

"U ovom trenutku Marko Livaja je taj, ali nije da na kreiramo šanse. Poznato je da tražimo napadača, ali čekamo. Ne smijemo pogriješiti. Vidjet ćemo koliko novca imamo na raspolaganju. Nećemo uzimati nekoga, samo da bi uzeli. Znate bolje od mene da za napadača koji garantiraju dvoznamenkasti broj golova koštaju. Moramo biti oprezni. Gledali smo neke igrače. Vidjeli ste na primjeru Bambe kojeg je klub platio 600 tisuća eura", rekao je pa prokomentirao prvi nastup Ivana Rakitića za Bijele:

"Zadovoljan sam. Za njega dovoljno govori njegova karijera, ali rekao sam već ranije sve o njemu. Kada je dolazio pokazao je veliku želju. Takvi igrači uvijek treniraju, došao je spreman. Čekao sam da se uklopi u momčad. Rakitić i Pukštas su odigrali vrhunsku utakmicu".

