Zanimljivo i nadahnuto je bilo u prvoj utakmici 11. kola engleske Premier lige. Londonski prvoligaš Brentford je u petak navečer pred svojim navijačima svladao momčad Brightona s 2-0 (1-0).

Toney dvostruki strijelac

Oba pogotka za domaću momčad postigao je kapetan prve momčadi Ivan Toney. Prvi put je maestralno petom zatresao mrežu u 27. minuti, a konačnih 2-0 postavio je u 64. minuti iz kaznenog udarca. Kad govorimo o prvom golu, lopta je bila ubačena s desne strane, a Toney je strašno pogodio petom kroz noge suparničkog igrača Webstera koji je bio na njemu, te bacio stadion u trans. OVDJE pogledajte taj briljantni gol.

Brentford je sa 13 bodova privremeno skočio na osmo mjesto, odmah iza Brightona koji ima 14 bodova. U vodstvu je Arsenal sa 24 boda, jednim više od Manchester Cityja i tri više od Tottenhama koji je na trećoj poziciji.

Engleska - 11. kolo

Brentford - Brighton 2-0 (Toney 27, 64-11m)

Leicester - C. Palace (sub, 13.30)

Fulham - Bournemouth (sub, 16.00)

Wolverhampton - Nottingham (sub, 16.00)

Tottenham - Everton (sub, 18.30)

Aston Villa - Chelsea (ned, 15.00)

Leeds - Arsenal (ned, 15.00)

Man. United - Newcastle (ned, 15.00)

Southampton - West Ham (ned, 15.00)

Liverpool - Man. City (ned, 17.30)

Ljestvica