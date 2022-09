Nogometne utakmice sedmog kola Premier lige, koje su se trebale odigrati ovog vikenda, odgođene su zbog smrti kraljice Elizabete II., objavljeno je u službenom priopćenju na službenoj stranici.

Klubovi Premier lige odali počast Njenom Veličanstvu

"Klubovi Premier lige odali su počast Njenom Veličanstvu, kraljici Elizabeti II. U čast njenog izvanrednog života i doprinosa naciji te kao znak poštovanja, ovotjedno kolo Premier lige je odgođeno, uključujući i utakmicu u ponedjeljak navečer", objavili su čelnici lige.

No, poznati britanski tabloid Daily Mail kao glavni razlog odgode utakmica navodi strah od reakcije pojedinih navijačkih skupina na izražavanje sućuti kraljevskoj obitelji. Engleski list koji je poznat po dobrim odnosima s kraljevskom obitelji piše kako bi pojedine navijačke skupine zviždanjem i skandiranjem mogle prekinuti minutu šutnje ili neki drugi vid odavanja počasti preminuloj kraljici.

'Nije bilo nepoštovanja'

"Nije to bilo nepoštovanje. Nije bilo bezbrižno. Niti je zadirao u odlazak voljenog monarha, voljene Kraljice. Da je utakmica između West Hama i FCSB-a iz Bukurešta prekinuta, ne bi olakšala bol onima koji pate zbog odlaska voljene kraljice Elizabete II. Da su navijači poslani kući, smrt kraljice Elizabete II ne bi bila postavljena u prikladniju ili pravilniju perspektivu", stoji u tekstu.

Nije sve stvar nogometa, koliko god igra htjela da bude tako. Dakle, život se nastavio, u pravim okvirima, u tužno vrijeme za naciju. Uslijedila je minuta šutnje. Atmosfera prije utakmice, na poluvremenu i nakon nje bila je tmurna i puna poštovanja. I to je bilo sasvim primjereno. Kao što je igrao.

'Pogodili su ravnotežu'

"Pogodio je pravu ravnotežu. Ne zaustavljajte satove. Danas, dok ovo pišem, na putu sam za Bath pogledati predstavu, Into The Woods, u Theatre Royal. Mjesecima smo se veselili. Provjerili smo hoće li i dalje biti i nema planova za otkazivanje. Očekujemo himnu, gašenje svjetla i minutu šutnje za razmišljanje. Tada se show, kako se to kaže, mora nastaviti", piše Martin Samuel, poznati novinar Daily Maila.

Dva incidenta već su se dogodila u četvrtak, kad su se igrale utakmice Konferencijske i Europa lige. Na stadionu škotskog Heartsa navijači su prekinuli minutu šutnje zviždanjem i skandiranjem. Irski navijači na utakmici Shamrock Roversa u Dublinu vikali su "Lizzie's in a box" ("Lizzie je u kutiji") te tako slavili smrt britanske kraljice.

Poznato je da navijači Liverpoola ne vole kraljevsku obitelj. Pokazali su to u brojnim prilikama kad su na stadionu izviždali pripadnike kraljevske obitelji, a znali su i zviždati na himnu. Trent Alexander-Arnold, dijete Liverpoola, ne pjeva englesku himnu ni kad igra za reprezentaciju.

Navijači Liverpoola zamjeraju kraljevskoj obitelji jedno

Građani i navijači Liverpoola zamjeraju kraljevskoj obitelji jer državne službe nisu preuzele odgovornost za tragediju na stadionu Hillsboroughu 1989. godine. Postoji još navijačkih skupina koje ne vole kraljevsku obitelj. Iz tog su razloga pojedini klubovi zabranili komentiranje na društvenim mrežama dok su izražavali sućut.

Ako bi prva engleska nogometna liga cijelo nacionalno razdoblje žalovanja za kraljicom obilježila neigranjem utakmica, to bi, zajedno s pauzom za utakmice reprezentacija koja slijedi, značilo da se Premiership neće igrati sve do početka idućeg mjeseca.

"Nogomet je drugačiji. Nogomet je išao od Vlade po smjernice i nije ih dobio. Ostalo je na njima, nakon što su kukavice na Odjelu za digitalno, kulturu, medije i sport iznijele preferenciju da vikend program ne ide dalje. No, prestali su ga naručivati ​​u slučaju da odluka bude nepopularna. To je vodstvo za vas, trebali bi primijetiti pobornici vladinih propisa za nogomet. Dakle, prepušteno je sportu, svim sportovima, a ne da su gospodari nogometa imali opciju", stoji u pisanju Engleza.

Neodrživ položaj

Stavljeni u neodrživ položaj, umjesto da se doimaju nepoštivanjem, što su imali izbora nego otkazati utakmice ovog vikenda. Ali, isto tako, time je tisućama navijača uskraćena prilika da na primjeren način, u odgovarajuće vrijeme, odaju počast. To se dogodilo u West Hamu. Niti jedno gledanje utakmice koje uključuje 50.000 ljudi nikada nije potpuno savršeno, ali klub i oni na terenu učinili su sve što su mogli. Nitko s trunkom osjećaja za humanost, ili sport, ili instituciju monarhije, nije se mogao uvrijediti.