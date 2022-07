Što se događa s Marinom Pongrančićem? Povremeni hrvatski reprezentativac jučer se trebao pojaviti na treningu Wolfsburga kojeg vodi odnedavno Niko Kovač, ali nije. Sad ugledni njemački Bild piše, a prenose ostali tamošnji mediji, kako se Marin Pongrančić, "zvijezda skandala", propustila početak priprema zbog bolesti nakon reprezentativne pauze. "Trebao je u srijedu biti na treningu, ali bolovanje mu je produljeno", piše njemački Bild.

Nijemci se opet bave spekulacijama

Razlog zbog kojega Pongračića i dalje nema u klubu je, dakle, bolest. Ali, kako to zna često biti slučaj, njemački mediji opet se bave spekulacijama oko njegova eventualnog transfera. Nema dakle hrvatskog stopera niti na službenoj klupskoj fotografiji za sljedeću sezonu, što bi također moglo biti indikativno kada je riječ o njegovu statusu unutar momčadi.

Pongračić, kojem je istekla posudba u Borussiji, tužio je Wolfsburg zbog neisplaćivanja bonusa, a zatim je u intervjuu kritizirao matični klub i izlajao se s nekim povjerljivim informacijama, nadajući se kako će ga Borussia na kraju sezone otkupiti. Ipak, Dortmund nije htio dati devet milijuna eura za hrvatskog stopera, klub ga je još na sve to i kaznio zbog pričanja svega i svačega. I sad se našao u neugodnoj situaciji.

Niko Kovač odmah je po dolasku u klub jasno dao doznanja da Pongračića, kao i Josipa Brekala koji se vratio s posudbe u redovima Torina čeka poštena prilika. Ni Pongračić ni Brekalo ne žele baš nastaviti karijeru u Wolfsburgu, barem se takav dojam ima steći, ali zasad za njih nema interesa koji bi zadovoljio i igrače i klub iz Bundeslige.

Nema ga niti na službenoj momčadskoj fotografiji

"Pongračića nema na službenoj momčadskoj fotografiji, a neće ni u petak krenuti na pripreme u Austriju. Nejasno je hoće li se Hrvat uopće vratiti. Wolfsburg ga se želi riješiti, Pongračić želi otići, ali ugovor ima do 2024. godine", piše Bild i dodaje:

"Potraga za novim klubom bit će Hrvatu teška zbog niza skandala. Ima toga na popisu, Ilegalni korona party, sukobi u momčadi, vrijeđanje trenera, tužba protiv kluba...", navode revni njemački novinari.

Nije tajna niti to da se Pongračića želi odreći i uprava Wolfsburga kojoj je već u niz navrata zasmetalo njegovo ponašanje za vrijeme pandemije, ali i spomenuta sudska parnica. Ugovor Marinu Pongrančiću traje do ljeta 2024. godine, a Nijemci se pitaju i tko ga može dovesti u pravu igračku formu nakon što to nije uspio niti Marco Rose u Borussiji, trener koji ga je vodio i u ranijoj fazi karijere u RB Salzburgu?