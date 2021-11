Talentirani hrvatski branič i reprezentativac Marin Pongračić, trenutno je jedna od glavnih tema u njemačkim medijima zbog nesmotrenih izjava upućenih svom matičnom klubu, Wolfsburgu i bivšem treneru Marku Van Bommelu ali po novom i o svom sadašnjem, Borussiji Dortmund, za koji igra na posudbi.

Kiksao u intrevjuu

Pongračić je trenutno na posudbi u Borussiji Dortmund ali je ugovorom i dalje vezan za Wolfsburg. U razgovoru na Twitchu s glazbenikom SSYNIC-om odlučio je progovoriti o tome što se dogodilo između njega i Marka Van Bommela, odnosno gdje je puklo s Wolfsburgom, koji ga je doveo za deset milijuna eura prije gotovo dvije godine i to kao veliko pojačanje.

"Uvijek su me se htjeli riješiti. Bio sam otpisan u Wolfsburgu, osjećao sam da me više ne žele gledati tamo. Ne mogu reći puno više o tome jer sam još uvijek njihov igrač", rekao je Pongračić, prenosi Kronen Zeitung.

Bild danas donio ostale izjave

"Počeli su slati faksove klubovima i tada sam shvatio da su htjeli da se maknem kako bi napravili mjesta za druge. Odvratno. Kad smo igrali 11 na 11 na treningu, odjednom više nisam sudjelovao. Bio sam lud, htio sam otići do Van Bommela i zgrabiti ga. Ali ne ide to tako, moraš sjesti s trenerom i razgovarati kao političar", rekao je mladi Hrvat. Više o tome čitajte - OVDJE.

Pongračić se nije zaustavio samo na kritiziranju Wolfsburga. Njemački Bild danas donosi i ostatak njegovih izjava te se čudi njegovoj otvorenosti, ističući kako neke stvari ipak nije trebao pustiti u javnost.

I sam je u jednom trenutku shvatio što je rekao

Jedna od njih je vezana i za ozljedu Dortmundove zvijezde Erlinga Haalanda. Norvežanin se ozlijedio te je Borussia objavila da će s terena izbivati "nekoliko tjedana", dok je Pongračić u razgovoru na Twitchu zapravo otkrio da ga neće biti osam tjedana, što je dulje nego što se dalo naslutiti prema informacijama iz kluba. Pokušao se hrvatski reprezentativac ispraviti i reći da je pogriješio oko Halanda, no takve je prognoze kasnije potvrdio i Erlingov otac Alf-Inge Haland.

Izdvojio je Bild i Pongračićev opis momčadskog kolege, stopera Matsa Hummelsa. Za njega je rekao da je "nešto stariji te često ima problema s kondicijom, kao i s koljenima". Govorio je Marin i o, pazite sad ovo, kako se Borussia prebacuje u sustav s tri obrambena igrača nakon što je sezonu započela s četiri u liniji, što je strogo čuvana trenerska i općenito klupska tajna.

'Veselo je čavrljao o internim informacijama'

Njemački mediji u petak kasno poslijepodne javljaju kako je Borussija kaznila Pongračića zbog izjava. FumsMagazin piše kako se izjave Hrvata nimalo nisu svidjele odgovornim u Borussiji.

"Marin Pongračić je u Twitch streamu komičara i repera Samuela Sibilskog ( SSYNIC ) veselo čavrljao o internim informacijama iz kluba i žestoko udarao po svom bivšem klubu VfL Wolfsburg. Borussia Dortmund kaznila ga je novčano zbog toga.

Što se dogodilo? 24-godišnji Hrvat prvo je dao internu informaciju o trenutno ozlijeđenom napadaču Erlingu Haalandu, kada je nešto kasnije primijetio da službena verzija kluba, brzo je ispravio: 'Oh, sad sam rekao nešto krivo. Definitivno je vani sljedećih šest tjedana'. Zbog izravnog prijenosa, naravno, nije se istina mogla sakriti", pišu Nijemci.

No, Pongračić nije postao oprezniji u daljnjem tijeku razgovora, već je veselo brbljao daljnje informacije koje zapravo nisu bile namijenjene javnosti. Na primjer i o njegovoj trenutnoj ugovornoj situaciji:

“Na posudbi sam na godinu dana, s opcijom kupnje. Nije previsoka cijena stvarno. Ako ja to u nekoj mjeri učinim, nadam se da će i oni to učiniti. Šokantno je kad bolje razmislite, uopće nisam opcija u Wolfsburgu ali Borussia me dovela ovdje".