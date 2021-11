Talentirani hrvatski branič i povremeni reprezentativac, Marin Pongračić, trenutno je jedna od glavnih tema u njemačkim medijima zbog izjava upućenih svom matičnom klubu, Wolfsburgu i bivšem treneru Marku Van Bommelu.

Pongračić je trenutno na posudbi u Borussiji Dortmund, ali je ugovorom i dalje vezan za Wolfsburg. U razgovoru na Twitchu s glazbenikom SSYNIC-om odlučio je progovoriti o tome što se dogodilo između njega i Marka Van Bommela, odnosno gdje je puklo s Wolfsburgom, koji ga je doveo za deset milijuna eura prije gotovo dvije godine i to kao veliko pojačanje.

"Uvijek su me se htjeli riješiti. Bio sam otpisan u Wolfsburgu, osjećao sam da me više ne žele gledati tamo. Ne mogu reći puno više o tome jer sam još uvijek njihov igrač", rekao je Pongračić, prenosi Kronen Zeitung.

No, Pongračić je na kraju ipak odlučio više reći o toj temi. "Počeli su slati faksove klubovima i tada sam shvatio da su htjeli da se maknem kako bi napravili mjesta za druge. Odvratno. Kad smo igrali 11 na 11 na treningu, odjednom više nisam sudjelovao. Bio sam lud, htio sam otići do Van Bommela i zgrabiti ga. Ali ne ide to tako, moraš sjesti s trenerom i razgovarati kao političar", rekao je mladi Hrvat.

Nešto ga je šokiralo

Pongračić je zatim rekao kako nije htio otići pod svaku cijenu i da mu je nejasno kako je dobar Borussiji, a Wolfsburgu nije.

"Naravno da nisam htio otići negdje na posudbu i igrati na nižoj razini za toliko novca. To ne bi imalo smisla. Imao sam jebene opcije, neke stvarno glupe ponude koje uopće nisu imale smisla. Nisam htio ići u drugu ligu nakon što sam se već dokazao. Šokantno je kad shvatiti da za Wolfsburg nisam bio opcija, a Borussia Dortmund me želi. Htjeli su me se riješiti, ali mi nisu to htjeli sami reći", rekao je Marin.