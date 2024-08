Hajduk u četvrtak očekuje utkmica protiv slovačkog Ružomberoka u trećem pretkolu Konferencijske lige, a uoči tog susreta, prvog u pretkolu, novinarima se obratio trener Bijelih Gennaro Gattuso.

" Nećemo odavati sastav, svi smo spremni i na raspolaganju. Ima novih taktičkih stvari, na nama je da ispunjavamo trenerove zahtjeve i da hvatamo formu. Za sada smo u tom jačem ritmu, nadam se što duže. Imamo dosta toga za pokazati i idemo po prolaz u Slovačku. Nešto ću morati mijenjati. Diallo trenira, ali trči bez promjene smjera. Šarlija putuje s nama, ali je i dalje bez treninga. Osjetio je mali problem u koljenu. Ništa strašno. Ide s nama na put, vidjet ćemo. Ritam utakmica je težak, promatramo igrače kako se oporavljaju i po tome odlučujemo. Problem je što se vraćamo u petak rano ujutro i malo je vremena za oporavak za utakmicu s Lokomotivom", rekao je pa progovorio o slovačkoj ekipi:

"Već tjedan dana ih gledamo. Nisu to klasične duge lopte, to je organizirano. Kada ispucaju dugu loptu najmanje pet igrača ulazi naprijed. Očekuje nas jako teška i neugodna utakmica. Na papiru smo bolja momčad, ali to ništa ne znači ako to ne prenesemo na teren. Lake utakmice ne postoje. U modernom nogometu lake utakmice ne postoje. Prije 10-15 godina bilo je drukčije. Male ekipe danas jako dobro treniraju i mogu svakome zagorčati život. Sada vidite AEK koji je u Armeniji izgubio 3:1".

Odgovorio je na kraju Gattuso i na pitanje je li prednost z Hajduk to što se uzvratna utakmica igra na njihovom Poljudu.

"Imamo obvezu da održimo upaljenu svijeću entuzijazma. Nema vjetra koji smije ugasiti naš entuzijazam. To se može samo s dobrim igrama i rezultatima. To je na meni i mojoj momčadi, da održimo visoku razinu entuzijazma među našim navijačima. Moramo se boriti, brinuti o našim navijačima. Vidjeli smo protiv Belupa koliko su nam važni. Dogodilo se ono što sam i tražio uoči utakmice, nisu zviždali za vrijeme utakmice. Ako smo loši, nekad nam zvižde nakon utakmice, ja sam prvi krivac ako nešto ne valja", zaključio je.

