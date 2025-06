Insajder otkriva: Dinamo već danas vraća bivšeg igrača za milijunsku svotu

Transfer Gabriela Vidovića iz Bayerna u Dinamo je pred realizacijom tvrdi insajder Lorenzo Lepore. O njegovom povratku na Maksimir već se neko vrijeme piše, no posao se produljio zbog interesa drugih klubova za mladog ofenzivca. Ipak, čini se kako je Dinamo 'pobijedio' sve ostale Vidovićeve prosce.

Talijan piše kako će Dinamo za usluge igrača koji je na Maksimiru već proveo sezonu 2023./24. platiti 1.2 milijuna eura. Bavarskom divu navodno će pripasti i 25 posto od iznosa kojeg će Dinamo dobiti u slučaju njegove prodaje. Posao bi trebao biti zaključen tijekom današnjeg dana.

