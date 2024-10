Aktualni prvaci Europe prejaki, Dinamo teško stradao na startu Lige prvaka

Nije uspio Futsal Dinamo iznenaditi na startu skupine glavne runde Lige prvaka u Mallorci. Domaća Palma Futsal bila je prejaka. Aktualni europski prvaci od početka su pokazali da su kvalitetnija momčad i ni u jednom trenutku njihova pobjeda nije došla u pitanje.

Već nakon minutu igre, Španjolce je doveo u vodstvo Marcelo, jedan od osam Brazilaca u redovima Palme. Četiri minute kasnije Piqueras je pogodio za 2:0. Dinamo nije imao rješenje za brze domaćine koji bi po oduzetoj lopti brzo izigrali plavu momčad i došli u priliku za gol.

U sljedeće tri minute ponovno je zabio Piqueras pa zatim i Bruno Gomes i nakon niti pola prvog dijela Dinamo je već bio u zaostatku od četiri pogotka. Nakon toga je uglavnom loptu u nogama imao hrvatski prvak, ali bez pravih prilika osim pokojeg udarca iz daljine prvenstveno Pasaričeka koji je bio najaktivniji u Dinamovom napadu. Odlično su se kretali nogometaši Palme, zatvarali sve prilaze i vrebali priliku iz kontre. Nekoliko su ih i imali, ali su uglavnom promašivali ili je branio Piplica. Nekoliko desetinki sekunde prije kraja prvog dijela, zabio je strijelac prvog pogotka, Marcelo nakon kornera i na predah se otišlo s 5:0 za Palmu.

Drugo poluvrijeme počelo je gdje je stalo prvo. Horvat je bio neoprezan, brzi Brazilac Neguinho to koristi, krade loptu i zabija u rašlje Pipličinih vrata. Nakon toga su se ponovno povukli domaćini. Loptu je više u nogama imao Dinamo, ali prijetili su uglavnom Španjolci. Ipak, do pogotka je došao i Dinamo. Filip Novak oštro je izveo udarac iz kuta, a loptu je u vlastitu mrežu skrenuo Mateus Maia. Pokušali su Plavi na valu tog pogotka doći do još kojeg koji bi ih vratio u igru, ali igrači Palme i njihov vratar igraju sjajno i ne dopuštaju uopće Dinamovcima da dođu do izgledne prilike. Zato do nje dolaze zeleno-ljubičasti. U nekoliko su brzih dodavanja izigrali Dinamo i Thierry pogađa za 7:1. Isti igrač je i strijelac osmog pogotka iz slobodnog udarca s deset metara četiri minute prije kraja. Šest sekundi prije kraja konačnih 9:1 postavio je Bruno Gomes svojim drugim pogotkom.

Olmissum do pobjede nad Prishtinom

Palma Futsal, dvostruki prvak Europe tako je pokazao da je ipak razina više u odnosu na hrvatski futsal i Dinamo će prolaz skupine tražiti u preostale dvije utakmice protiv Dobovca i United Galatija. Rumunji su dobili slovenskog prvaka Dobovec ranije danas 3:1.

Drugi hrvatski predstavnik u Ligi prvaka, omiški Olmissum započeo je svoju skupinu pobjedom. Omišani su bili bolji od domaćina skupine, kosovskog prvaka Prishtine s 6:2. Za viceprvaka Hrvatske, zabijali su tri puta Josip Jurlina, dvaput Duje Kustura te jednom Uroš Đurić. Olmissum čekaju još ogledi s Bragom i Interobalom iz Plzena, a već su ovom pobjedom napravili velik korak k prolasku u elitnu rundu Lige prvaka jer prva tri iz skupine idu dalje.

