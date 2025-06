Pojačava se napad: Dinamo potpisao svog nekadašnjeg juniora iz Zrinjskog

Fran Topić potpisao je za Dinamo! Zagrepčani su vratili svoga nekadašnjeg juniora kako bi pojačali konkurenciju u posljednjoj trećini nakon odlazaka Brune Petkovića i Marka Pjace.

Mladi Zagrepčanin za tjedan će dana napuniti 22 godine, a nakon juniora Dinama igrao je na posudbama u Rudešu i Zrinjskom za koji je nastupao posljednjih godinu i pol dana te minule sezone osvojio BiH prvenstvo s Plemićima iz Mostara. U taj uspjeh usadio je devet prvenstvenih pogodaka u 31 nastupu na desnom krilu.

Daroviti mladi napadač Fran Topić, nekadašnji član juniorske momčadi plavih, vraća se u Dinamo. Topić je potpisao višegodišnji ugovor i tako se, nakon gotovo dvije godine izbivanja, vratio u Maksimir. Prošle sezone nastupao je zamostarski Zrinjski s kojim je osvojio naslov prvaka… pic.twitter.com/oXRElUbegT — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 13, 2025

“Ponosan sam i sretan što sam ponovno dio najvećeg hrvatskog kluba. Dinamo je moj dom i velika je čast ponovno nositi ovaj dres. Zahvalan sam klubu na ukazanom povjerenju i prilici da ponovno budem dio ove priče. Dobro znam koju težinu nosi ovaj dres i kakvi su izazovi stavljeni pred nas te sam siguran da ćemo ih uspješno ostvarit. Jedva čekam da krene sezona i dat ću sve od sebe za momčad, klub i navijače", izjavio je Topić po potpisivanju ugovora.

Topić ima i tri nastupa za U-21 reprezentaciju Hrvatske uz jedan postignut pogodak. Uz desno krilo, može igrati i u vrhu napada.

