'Fotografija Delija korištena kao dokaz da Srbija sprema rat': Evo kako ih je Kosovarka ponizila

Navijačka skupina Delije dospjela je čak do Ujedinjenih naroda. Na sjednici Vijeća sigurnosti, predstavnica Kosova Donika Gervalla-Schwarz pokazala je fotografiju njihove koreografije kako bi dokazala da, prema njezinim riječima, Srbija potiče ratnu retoriku.

Gervalla-Schwarz je istaknula natpis s tribina “Kad se vojska na Kosovo vrati” kao primjer, dodajući da “ne piše ako, nego kada”, čime je željela pokazati, kako tvrdi, hegemonističke ambicije Srbije prema Kosovu.

U svom je govoru poručila da je to “jezik Miloševićeve politike”, dok je Kosovo opisala kao “zapadnu demokraciju i savezničku zemlju NATO-a”.

They said football belongs to the people.

We proved it belongs to the brave.

No fan group in history has ever reached the UN Security Council.

Ladies and gentlemen — DELIJE. 🔴⚪️🇷🇸



НЕМА ПРЕДАЈЕ!

КОСОВО ЈЕ СРБИЈА!#Delije #fkcz #kkcz #Serbia #FootballFans #Ultras #Belgrade #UN… pic.twitter.com/rBWd952fur — Васил Z РСБ 🇷🇸 ⭐⭐⭐ 🇷🇺 1244 🇨🇳 (@VasilRSB) October 21, 2025

Koreografija Delija iz 2022. sada se koristi kao dokaz srpske hučkačke ratne politike pred cijelim svijetom, a reakcije iz Beograda ne izostaju. Ipak, šteta po imidž navijača Crvene zvezde već je učinjena.

