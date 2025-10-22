Ovo će odjeknuti /

'Fotografija Delija korištena kao dokaz da Srbija sprema rat': Evo kako ih je Kosovarka ponizila

'Fotografija Delija korištena kao dokaz da Srbija sprema rat': Evo kako ih je Kosovarka ponizila
Foto: Srdjan Ilic/pixsell

U svom je govoru poručila da je to “jezik Miloševićeve politike”

22.10.2025.
8:26
Srdjan Ilic/pixsell
Navijačka skupina Delije dospjela je čak do Ujedinjenih naroda. Na sjednici Vijeća sigurnosti, predstavnica Kosova Donika Gervalla-Schwarz pokazala je fotografiju njihove koreografije kako bi dokazala da, prema njezinim riječima, Srbija potiče ratnu retoriku.

Gervalla-Schwarz je istaknula natpis s tribina “Kad se vojska na Kosovo vrati” kao primjer, dodajući da “ne piše ako, nego kada”, čime je željela pokazati, kako tvrdi, hegemonističke ambicije Srbije prema Kosovu.

U svom je govoru poručila da je to “jezik Miloševićeve politike”, dok je Kosovo opisala kao “zapadnu demokraciju i savezničku zemlju NATO-a”.

 

 

Koreografija Delija iz 2022. sada se koristi kao dokaz srpske hučkačke ratne politike pred cijelim svijetom, a reakcije iz Beograda ne izostaju. Ipak, šteta po imidž navijača Crvene zvezde već je učinjena.

