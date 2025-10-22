'Fotografija Delija korištena kao dokaz da Srbija sprema rat': Evo kako ih je Kosovarka ponizila
Navijačka skupina Delije dospjela je čak do Ujedinjenih naroda. Na sjednici Vijeća sigurnosti, predstavnica Kosova Donika Gervalla-Schwarz pokazala je fotografiju njihove koreografije kako bi dokazala da, prema njezinim riječima, Srbija potiče ratnu retoriku.
Gervalla-Schwarz je istaknula natpis s tribina “Kad se vojska na Kosovo vrati” kao primjer, dodajući da “ne piše ako, nego kada”, čime je željela pokazati, kako tvrdi, hegemonističke ambicije Srbije prema Kosovu.
U svom je govoru poručila da je to “jezik Miloševićeve politike”, dok je Kosovo opisala kao “zapadnu demokraciju i savezničku zemlju NATO-a”.
They said football belongs to the people.— Васил Z РСБ 🇷🇸 ⭐⭐⭐ 🇷🇺 1244 🇨🇳 (@VasilRSB) October 21, 2025
We proved it belongs to the brave.
No fan group in history has ever reached the UN Security Council.
Ladies and gentlemen — DELIJE. 🔴⚪️🇷🇸
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
КОСОВО ЈЕ СРБИЈА!#Delije #fkcz #kkcz #Serbia #FootballFans #Ultras #Belgrade #UN… pic.twitter.com/rBWd952fur
Koreografija Delija iz 2022. sada se koristi kao dokaz srpske hučkačke ratne politike pred cijelim svijetom, a reakcije iz Beograda ne izostaju. Ipak, šteta po imidž navijača Crvene zvezde već je učinjena.
