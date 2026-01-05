Florentino Perez je shvatio da je pogriješio. Vraća Hrvata

Prema pisanju najvećeg španjolskog sportskog lista Marce, Niko Mihić ponovno preuzima ulogu glavnog liječnika u Real Madridu.

Iako je ugledni hrvatski liječnik i dosad bio povezan s Kraljevskim klubom kao savjetnik, od sada će obnašati funkciju medicinskog nadzornika svih sekcija Real Madrida, uključujući, naravno, i prve momčadi, čiju je medicinsku službu vodio od 2017. do 2023. godine.

Njegov je odlazak tada izazvao priličnu pažnju u Španjolskoj, jer mu je otkaz navodno uručen zbog pogrešnih dijagnoza u slučaju dvojice veznjaka, Judea Bellinghama i Arde Gülera.

Mihić će nadzirati rad liječnika prve nogometne momčadi, koji i dalje djeluju pod vodstvom Felipea Segure.

"Jedan od problema Real Madrida u aktualnoj, ali i u prošloj sezoni bio je velik broj ozljeda igrača prve momčadi, uključujući i nekoliko puknuća prednjih križnih ligamenata. Povratkom Mihića, koji je i dalje bio povezan s Real Madridom kao savjetnik – posao koji je paralelno obavljao uz različite aktivnosti u privatnom i akademskom području – klub želi poboljšati uvjete koji okružuju sportaše kako bi ostvario najbolje moguće rezultate", navodi Marca.

