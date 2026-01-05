FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMAO JE ZAPAŽENU ULOGU /

Florentino Perez je shvatio da je pogriješio. Vraća Hrvata

Florentino Perez je shvatio da je pogriješio. Vraća Hrvata
×
Foto: Ruben Albarran/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Mihić je upravljao medicinskim službama Reala u razdoblju od 2017. do 2023. godine. Njegov je odlazak tada izazvao priličnu pažnju u Španjolskoj, jer je Marca pisala da mu je otkaz uručen zbog pogrešnih dijagnoza.

5.1.2026.
10:55
Sportski.net
Ruben Albarran/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prema pisanju najvećeg španjolskog sportskog lista Marce, Niko Mihić ponovno preuzima ulogu glavnog liječnika u Real Madridu.

Iako je ugledni hrvatski liječnik i dosad bio povezan s Kraljevskim klubom kao savjetnik, od sada će obnašati funkciju medicinskog nadzornika svih sekcija Real Madrida, uključujući, naravno, i prve momčadi, čiju je medicinsku službu vodio od 2017. do 2023. godine.

Njegov je odlazak tada izazvao priličnu pažnju u Španjolskoj, jer mu je otkaz navodno uručen zbog pogrešnih dijagnoza u slučaju dvojice veznjaka, Judea Bellinghama i Arde Gülera.

Mihić će nadzirati rad liječnika prve nogometne momčadi, koji i dalje djeluju pod vodstvom Felipea Segure. 

"Jedan od problema Real Madrida u aktualnoj, ali i u prošloj sezoni bio je velik broj ozljeda igrača prve momčadi, uključujući i nekoliko puknuća prednjih križnih ligamenata. Povratkom Mihića, koji je i dalje bio povezan s Real Madridom kao savjetnik – posao koji je paralelno obavljao uz različite aktivnosti u privatnom i akademskom području – klub želi poboljšati uvjete koji okružuju sportaše kako bi ostvario najbolje moguće rezultate", navodi Marca.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?

Niko MihićReal MadridFlorentino Perez
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IMAO JE ZAPAŽENU ULOGU /
Florentino Perez je shvatio da je pogriješio. Vraća Hrvata