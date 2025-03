FIFA ponovno mijenja tradiciju: Finale SP-a 2026. poprima 'američki' format

Finalna utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, donosi značajnu promjenu u odnosu na dosadašnje formate završnice. Inspirirani konceptom koji dominira američkim sportskim spektaklima poput Super Bowla, organizatori su odlučili uključiti glazbeni nastup tijekom poluvremena, čime će se dodatno podići razina zabave na ovom prestižnom natjecanju.

Domaćin finalne utakmice bit će stadion MetLife u New Jerseyju, koji će tijekom prvenstva nositi naziv New York New Jersey Stadium. Na tom će se mjestu održati koncert od 15 minuta, čiji izvođači još nisu otkriveni, no potvrđeno je da će publika imati priliku uživati u nastupu više različitih glazbenih zvijezda. Ovu novost službeno je potvrdio predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, istaknuvši kako je riječ o koraku koji će dodatno obogatiti doživljaj za gledatelje diljem svijeta.

"Mogu potvrditi prvi 'half-time show' u finalu Svjetskog prvenstva. Bit će to povijesni trenutak za sve nas, jer radi se o predstavi koja priliči tako velikom nogometnom događaju. Razgovarali smo i o tome kako će FIFA-i pripasti reklamni prostor na Times Squareu posljednjeg vikenda natjecanja, odnosno tijekom borbe za zlato i broncu. Tada ćemo gledati najbolje igrače na svijetu, a postoji li bolji način da ih proslavimo nego putem Times Squarea?" izjavio je Infantino.

Prema dostupnim informacijama, završne utakmice turnira trebale bi se prenositi uživo na središnjem trgu New Yorka, a to će zasigurno dodatno pojačati atmosferu i omogućiti tisućama navijača da zajedno dožive vrhunac prvenstva. Osim toga, potvrđeno je da će Chris Martin i Phil Harvey, članovi popularne grupe Coldplay, sudjelovati u odabiru izvođača koji će nastupiti na velikoj sceni tijekom poluvremena.

Ostaje pitanje tehničke izvedbe ovakvog spektakla. Za razliku od Super Bowla, gdje središnji glazbeni nastup traje oko pola sata zbog kompleksne pripreme i demontaže pozornice, ovdje će organizatori morati pronaći rješenje kojim će cijeli proces biti upola kraći. Unatoč tim izazovima, očekuje se da će odabrani izvođači dostaviti nastup vrijedan pamćenja, kakav su na američkim terenima prethodno priredili umjetnici poput Kendricka Lamara, Ushera, Rihanne, Snoop Dogga i The Weeknda. Svjetsko prvenstvo 2026. tako će ostati zapamćeno ne samo po vrhunskom nogometu, već i po uvođenju jedinstvenog glazbenog segmenta u samu završnicu natjecanja.

