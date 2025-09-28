FIFA opet dala Kataru domaćinstvo završnice Interkontinentalnog kupa: PSG čeka suparnika

Katar će drugu godinu zaredom biti domaćin završne tri utakmice Interkontinentalnog kupa u prosincu, objavila je u nedjelju svjetska nogometna federacija FIFA.

Bliskoistočna nacija također je organizirala završnu fazu kada je Real Madrid prošle godine osvojio turnir.

Pobjednik UEFA Lige prvaka Paris St. Germain već se izravno kvalificirao za finale zakazano za 17. prosinca. Protivnik PSG-a bit će određen 13. prosinca finalnim doigravanjem, nazvanim Challenger Cup, između egipatskog Pyramids FC-a, afričkih prvaka i pobjednika prethodnih doigravanja, te pobjednika utakmice između meksičkog Cruz Azula, prvaka Srednje, Sjeverne Amerike i Kariba, te konačnog pobjednika Copa Libertadoresa.

Južnoamerički turnir trenutno je u polufinalnoj fazi, a s jedne strane susreću se LDU Quito (Ekvador) protiv Palmeirasa (Brazil), a s druge strane Racing (Argentina) protiv Flamenga (Brazil).

Dvije utakmice Interkontinentalnog kupa koje određuju drugog finalista, i to utakmica za Ameriku i polufinale između pobjednika i Piramida, također će se igrati u Dohi, objavila je FIFA.

Od 1960. do 2004. Interkontinentalni kup je sučeljavao europske i južnoameričke prvake. Počevši od 2005. preimenovan je u Svjetsko klupsko prvenstvo, uključujući i ostale kontinentalne prvake. Počevši od 2024., FIFA je pokrenula svoje Svjetsko klupsko prvenstvo svake četiri godine s 32 momčadi. Chelsea je osvojio prvo izdanje prošlog ljeta protiv PSG-a (3-0).

Godine 2024. Real Madrid je osvojio prvo reizdanje Interkontinentalnog kupa protiv meksičkog kluba Pachuca (3-0).

