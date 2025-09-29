Zvijezda Reala istaknula rijedak događaj u svlačionici nakon poraza u derbiju

Igrači Real Madrida poraženi su s čak 5:2 u gradskom derbiju protiv Atletica prošle subote. Potop na Metropolitanu označio je kraj sjajnog starta sezone za Kraljevski klub koji je u sezonu krenuo sa šest pobjeda u prvih šest utakmica. Više od samog rezultata navijače je razočarao stav i govor tijela igrača koji su u derbiju izgledali bezvoljno i nemoćno.

Nemaju 'Kraljevi' previše vremena za odmor jer već ih u utorak čeka utakmica u Ligi prvaka. Protivnik će im biti kazhstanski Kairat Almaty, a utakmicu su najavili trener Xabi Alonso te dokapetan Federico Valverde koji je posebno oštro pričao o subotnjem porazu. rekao je kako je nakon utakmice u svlačionici održan rijetki krizni sastanak:

"Bila su to dva vrlo teška dana, jako smo uzrojani porazom" - započeo je Valverde: "Puno smo razgovarali, otkako sam u klubu to se rijetko događa, da se toliko priča. Moramo se promijeniti što je prije moguće. Istaknuli smo stav na terenu kao glavni problem. Puno smo pričali i s trenerom" - nastavio je Urugvajac.

Sve o Real Madridu čitajte na portalu Net.hr.

Veznjak je upravo nedostatak želje i volje za pobjedom istaknuo kao glavni razlog ponižavajućeg poraza: "Postoje utakmice prije kojih ne bi trebalo biti vikanja u svlačionici da se momčad motivira. Ovako nešto se ne smije događati, ne samo u Realu nego bilo gdje. Moraš se motivirati, pogotovo uoči derbija. Možemo doživjeti neuspjeh iz puno razloga, ali nedostatak želje ne smije biti jedan od njih. Stav je prvi korak prema svemu što želimo osvojiti."

Foto: Profimedia

Valverde je posebno kritičan bio na govor tijela pri ulasku svoje momčadi u drugo poluvrijeme koje je počelo rezultatom 2:2, a Real je i poveo pred kraj poluvremena. Rekao je kako su izašli kao da bi bili zadovoljni neriješenim rezultatom te kako je utakmica protiv Kairata prva prilika da to promijene.

POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kovač je nezaustavljiv