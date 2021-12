Ako ste pratili Real Madrid u punoj snazi, dok su haračili Ligom prvaka, sigurno se sjećate Portugalca Fabija Coentraa.

On je u Real stigao iz Benfice za 30 milijuna eura 2011. godine i u svom je vremenu na Santiago Bernabeuu osvojio dva naslova prvaka Europe. Igrao je u momčadi koju su tad predvodili Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modrić i ostali, no nije se uspio nametnuti kao prva opcija na lijevom beku.

Fabio i more

Ipak, imao je Coentrao zavidnu karijeru, koju je prekinuo s 33 godine te se posvetio svojoj pravoj ljubavi - ribartstvu.

"Život na moru nije sramota, kako mnogi ljudi misle. To je život kao i svaki drugi i ne samo to. More je predivno i mi ga trebamo. Ljudi koji rade ovaj posao zaslužuju puno više poštovanja", ispričao je Coentrao za Empower Brand Channel.

Moj otac je imao brod, ribario je često i išao sam s njim kao dijete. Moj je život bilo mmore i ribarenje. Naravno, znao sam da će nogometu jednom doći kraj i da ću morati svoj život drugačije usmjeriti. Moja sreća je na ovom brodu i to je život kakav želim voditi", ispričao je Portugalac.