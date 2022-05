Završena je saga o budućnosti sjajnog francuskog napadača Kyliana Mbappea. Nakon što se dugo smatralo da će na kraju sezone potpisati za Real Madrid, Mbappe se predomislio u zadnji tren i odlučio produžiti ugovor s PSG-om.

Mbappe se dugo povezivao s odlaskom u Real, za kojega je mogao potpisati kao slobodan igrač, čak je izgledalo i da je tj posao završen, no ipak je u zadnji čas došlo do velikog preokreta i on bi trebao u subotu, nakon PSG-ove posljednje utakmice sezone objaviti da ostaje u Parizu.

Eurosport je u petak objavio PSG je Mbappeu ponudio 300 milijuna eura samo kao bonus za potpis ugovora i plaću u iznosu od 100 milijuna eura neto godišnje, što je nevjerojatna svota kojoj ni bogati Real ne može parirati. Navodno su mu Parižani ponudili i velike ovlasti u klubu tako da će moći odlučivati o treneru i transfer politici, što nikada ne bi dobio u Realu.

Stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je da je Mbappe već obavijestio predsjednika Reala Florentina Pereza o svojoj odluci da ostaje u Parizu. Francuz ga je navodno izravno kontaktirao i rekao mu što je odlučio jer nije htio da za to dozna iz medija. Nije poznato kako Perez reagirao kada je to čuo.

Francuski list L'Equipe objavio je da će Mbappe produžiti ugovor na tri sezone, no nije naveo koliko će iznositi njegova plaća.