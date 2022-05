Nakon što dugo nije bilo jasno u kojem će klubu nastaviti karijeru, sjajni francuski napadač Kylian Mbappe (23) odlučio je da će potpisati novi ugovor s PSG-om i ostati na Parku prinčeva.

Mbappe se dugo povezivao s odlaskom u Real Madrid, za kojega je mogao potpisati kao slobodan igrač, čak je izgledalo i da je tj posao završen, no ipak je u zadnji čas došlo do velikog preokreta i on bi trebao u subotu, nakon PSG-ove posljednje utakmice sezone objaviti da ostaje u Parizu.

Eurosport je u petak objavio PSG je Mbappeu ponudio 300 milijuna eura samo kao bonus za potpis ugovora i plaću u iznosu od 100 milijuna eura neto godišnje, što je nevjerojatna svota kojoj ni bogati Real ne može parirati. Navodno su mu Parižani ponudili i velike ovlasti u klubu tako da će moći odlučivati o treneru i transfer politici, što nikada ne bi dobio u Realu.

Omiljeni broj

Kraljevski klub dugo je pokušavao nagovoriti Mbappea da im se pridruži, a francuski novinar Santi Aouna objavio je u subotu da su mu 'Kraljevi' bili spremni čak ponuditi i da nosi broj 10 na dresu, koji trenutno pripada našem Luki Modriću.

Mbappe broj 10 nosi u francuskoj reprezentaciji, dok se u PSG-u morao zadovoljiti sa 7, jer desetka pripada Neymaru koji mu je nije htio prepustiti.

No, sada sve upućuje na to da Mbappe ipak neće završiti u Madridu pa bi naš Luka trebao nositi 'desetku' i sljedeće sezone.