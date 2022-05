Ponajbolji napadač na svijetu Kylian Mbappe (23) odlučio je potpisati novi ugovor s francuski PSG-om i karijeru će nastaviti u Parizu, a ne u španjolskom gigantu Real Madridu, iako se pretpostavljalo da će im se pridružiti na kraju ove sezone, objavili su europski mediji.

Čelnici Reala bili su uvjereni da će Mbappe u sljedeća dva tjedna obznaniti svoju odluku s kim će potpisati novi ugovor te da će od srpnja nositi dres "Kraljevskog kluba" u koji bi došao kao slobodan igrač. U isto vrijeme, Mbappea su čelnici PSG-a pokušavali zadržati u Parizu svim snagama. Već su mu nudili novi ugovor koji bi ga učinio najplaćenijim igračem na svijetu, no on ga je do sada odbijao potpisati.

No, došlo je do preokreta.

Eurosport je u petak objavio PSG je Mbappeu ponudio 300 milijuna eura samo kao bonus za potpis ugovora i plaću u iznosu od 100 milijuna eura neto godišnje, što je nevjerojatna svota kojoj ni bogati Real ne može parirati.

Da Mbappe ostaje u Parizu potvrdio je u subotu i talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

"Njegova odluka nije samo povezana s financijama, ljudi koji su mu bliski utjecali su na njegov ostanak u Parizu", objavio je Romano i otkrio da Mbappe u subotu navečer, nakon posljednje utakmice u sezoni s PSG-om protiv Metza, organizirao privatnu zabavu na kojoj će proslaviti to što ostaje u PSG-u.