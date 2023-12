Nogometašima Dinama će u četvrtak (21 sat) na Maksimiru trebati samo bod protiv Ballkanija za prezimljavanje u Konferencijskoj ligi, ali su trener Sergej Jakirović i oporavljeni veznjak Martin Baturina na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg dvoboja najavili da ih zanima samo pobjeda.

"Očekuje nas jako važna utakmica, ključna za naš prvi cilj, a to je da prezimimo u Europi. Htjeli smo da odlučujemo sami o sebi, to smo i dobili, tako da sutra očekujem da se maksimalno ozbiljno prezentiramo, da budemo taktički odgovorni, disciplinirani. Znam da nam paše i neriješeno, ali nemoguće je igrati na neriješeno, želimo ostvariti pobjedu pa ćemo se tako od prve minute postaviti i na terenu. Nadam se da ćemo uspjeti u našem cilj, a to je pobjeda i plasman dalje", rekao je Dinamov trener.

Dinamo u dvoboj s kosovskom momčadi ulazi nakon četiri uzastopne pobjede, što je popravilo i raspoloženje u modroj svlačionici.

"Atmosfera je dobra, nanizali smo dosta pobjeda. Idemo po pobjedu, ne odgovara nam neriješeno. Moramo izravnati račune za poraz u prvoj utakmici. Svi smo motivirani i spremni", rekao je mladi Dinamov veznjak Martin Baturina koji se nakon bolesti vratio u normalan trenažni proces.

"Uhvatila me neka tempreratura tri dana. Treniram već četiri, pet dana i osjećam se dobro."

I trener Jakirović je potvrdio da očekuje Baturinu u udarnoj postavi, oko koje je riješio sve dvojbe.

"Branit će Zagorac, a Martin je na dispozciji, tako da možemo očekivati njegov nastup."

Jakirović je oko sastavljanja momčadi, zapravo, imao samo slatke brige, jer izostanaka gotovo da i nema.

"Drmić je bio u Njemačkoj, ima rehabilitaciju, tako smo se dogovorili da ima što više vremena. Ostali su, za divno čudo, na dispoziciji. No, pričekat ću još do ujutro. Dosad su nam otpadali na dan utakmice igrači koji su trebali početi. Pušem još na hladno, nadam se da će biti sve u redu", poručio je Dinamov strateg.

Dinamo je u Prištini početkom listopada poražen od Ballkanija s 2-0, što je bilo poprilično iznenađenje pa se povelo i pitanje jesu li igrači podcijenili suparnika.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ne bih rekao da smo ih podcijenili. Bio je loš teren, loš dan. Izgubili smo, ostao je gorak okus. To nam je samo motivacija za sutra", poručio je Baturina.

Jakirović je dodao još jedan razlog zašto je Dinamo prije dva mjeseca poražen na Kosovu.

"Nedostajalo je nama puno igrača u toj prvoj utakmici. Sutra će biti šest novih igrača u početnoj postavi u odnosu na prvu utakmicu, zato što su se ljudi vratili u trenažni proces i na dispoziciji su."

Dinamov trener biranim riječima govori o suparniku.

"Ballkani cijelu polusezonu ide uzlaznom putanjom. Rijetko gube, tu i tamo u Europi, u prvenstvu su puno bolji od ostalih. Analizirali smo i našu utakmicu, najviše smo se na to bazirali. Dugo igraju zajedno, imaju dosta automatizama u igri, jako dobro napadaju prostor, pogotovo ako nije jak pritisak na loptu. To moramo maksimalno smanjiti, kako ne bi došli u probleme", rekao je Jakirović i najavio Dinamovu ofenzivu od prve minute:

"Krećemo punim gasom. Nemamo što kalkulirati, povlačiti se, čekati. Igramo doma, pred našom publikom. Idemo što prije postići pogodak i usmjeriti utakmicu na naš mlin."

Uoči posljednjeg kola Viktoria Plzen je vodeća s maksimalnih 15 bodova i već odavno osiguranim plasmanom u osminu finala. Dinamo je drugi sa šest bodova, a po četiri imaju Astana i Ballkani. Kako je Dinamo u obje utakmice svladao Astanu, čak da kazahstanski prvak i pobijedi Viktoriju u zadnjem kolu, ne može prestići zagrebačku momčad, ako "plavi" ne izgube od Ballkanija.

Utakmica na Maksimiru počinje u 21 sat, a prijenos je na kanalu Arena Sport 1.

