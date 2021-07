Tri hrvatska kluba, Hajduk, Rijeka i Osijek, u četvrtak igraju uzvratnu utakmicu 2. pretkola konferencijske lige.

Prvi će na teren izaći nogometaši Hajduka koji će od 17 sati na gostovanju kod kazahstanskog Tobola brane pobjedu 2:0 u prvoj utakmici.

Trener bijelih Jens Gustafsson najavio je kako će učiniti sve da prođu dalje.

"Prvu utakmicu smo pobijedili 2:0. Znam da sam prije tog susreta rekao da bi bio zadovoljan s tim rezultatom. Mogli smo zabiti još koji pogodak, ali Tobol je jako dobra momčad. Čeka nas dug put, ali dobro smo pripremljeni i učinit ćemo sve da prođemo dalje", rekao je trener.

Međutim, Hajduk u Kazahstanu neće moći računati na jednog od najboljih igrača, Marka Livaju. "Svi koji su u momčadi su važni. Na put idu 23 igrača. Neki igrači su otpali zbog manjih ozljeda. Marko Livaja ne ide na put. Radio je naporno da bude spreman, ali neće ići s nama. Oni koji idu će napraviti sve da prođemo", pojasnio je trener.

Prijenos utakmice je na Arena Sport 1, a možete ga pratiti i na Hajduk Digital TV-u.

Tri sata kasnije, u 20 sat, na teren izlaze nogometaši Rijeke koji će na svojem tetrenu braniti prednost od 2:0 protiv Gzire iz prvog susreta.

"Moramo biti maksimalno ozbiljni da nastavimo pozitivan niz. Vidjeli smo da je Gzira agresivna ekipa i na domaćem terenu moramo odgovoriti na isti način i prikazati dobar napadački nogomet", rekao je trener Rijeke Goran Tomić u najavi te utakmice.

Prijenos susreta Rijeka - Gzira je na HNTV-u.

Neizvjesno u Osijeku

Posljednji na teren izlaze nogometaši Osijeka koji će od 21 sat na svojem stadionu igrati s poljskim Pogonom.

Prva utakmica u Szcezinu je završila neriješeno bez golova 0-0, a sutrašnji sraz je na rasporedu od 21 sat.

"Prva utakmica je potvrdila da je Pogon kvalitetna momčad koja dugo igra u istom sustavu s istim trenerom. U svojoj igri su nepredvidivi jer njihovi ofenzivni vezni igrači često mijenjaju pozicije, to sve skupa može dovesti do pomutnje na terenu. Mi smo to dosta dobro kontrolirali u Szczecinu, nismo im dozvolili da nas previše ugroze iako su imali dvije, tri opasne situacije. U uzvratu ih želimo defanzivno imati pod kontrolom a prema naprijed biti opasniji nego u Szczecinu", rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica istaknuvši kako će njegovi igrači pred svojim navijačima u Gradskom vrtu igrati "na jedini način na koji znaju - na pobjedu".

Utakmicu Osijek - pogon možete gledati na HNTV-u.