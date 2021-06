U posljednjoj utakmici prvog kola grupne faze natjecanja na Europskom nogometnom prvenstvu reprezentacija Francuske je u dvoboju odigranom u Muenchenu svladala Njemačku s 1-0 (1-0).

Jedini pogodak postignut je u 20. minuti, kad je njemački stoper Mats Hummels poslao loptu u svoju mrežu nespretnom reakcijom na ubačaj Lucasa Hernandeza.

Najiščekivanija utakmica prvoga kruga nije ispunila želje ljubitelja nogometa širom svijeta jer su Nijemci i Francuzi odigrali borbenu, ali nogometno jako siromašnu utakmicu koju je odlučio autogol Hummelsa. Spektakl je izostao, ali jedini zadovoljnji mogu biti svjetski prvaci Francuzi, koji su ostvarili pobjedu protiv domaćina Njemačke koja im već sada garantira plasman u nokaut fazu.

Početak utakmice između Nijemac i Francuza malo je kasnio jer se na teren, dok su igrači čekali prvi sučev zvižduk, padobranom spustio jedan čovjek koji je pritom zapeo u kablove iznad terena.

Na sreću, nije došlo do tragedije, sletio je na travnjak i zaštitari su ga ubrzo izveli s terena.

'Razmišljajte o onome što radite...'

Izbornik francuske reprezentacije Didier Deschamps naon susreta bio je oštar prema organizatorima zbog tog incidenta.

"Prvo sam mislio da je to planirano i da organizatori znaju o čemu se radi. Bilo je jako dramatično i izbjegnuta je tragedija. To je prava sramota i sreća što nema teže ozlijeđenih. Jedna osoba u publici se ozlijedila i čuo sam da je u bolnici. No, moglo je biti dosta ozbiljnije od toga. Morali smo pobjeći s klupe, a ja sam udario glavom u vrh klupe. Razmišljajte o stvarima koje radite jer vam se život u sekundi može promijeniti", poručio je Deschamps.